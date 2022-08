Juráskova stylová oslava: Cedidla? Jasná červená. Sudí má hráče chránit

Na tuhle neděli bude David Jurásek vzpomínat. Slavil dvaadvacáté narozeniny, nastoupil v základní sestavě proti Zlínu. A aby toho nebylo málo, dvakrát předpisově zavřel zadní tyč a byly z toho dvě branky. Takovou oslavu by chtěl každý. „Kluci mně to nachystali výborně. Stačilo to jen umístit,“ culil se po výhře 4:1. Výraz zakabonil jen ve chvíli, kdy měl okomentovat brutální faul Martina Cedidly na Ewertona.

S výsledkem 4:1 panuje spokojenost?

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, vedli jsme 2:0, naopak úvod druhé půle jsme nezačali nejlépe. Obdrželi jsme branku, naštěstí jsme se zvedli a dotáhli to do vítězného konce.“

V neděli jste oslavil dvaadvacáté narozeniny, tudíž všechno nejlepší. Navíc jste vstřelil dvě branky. Byla to nejlepší možná oslava?

„Děkuji za přání. Určitě ano. Doufal jsem, že nastoupím, za šanci jsem vděčný. Jsem rád, že to tak dopadlo.“

Tušíte, jak drahé to budete mít?

„Ještě ne, ale předpokládám, že se to brzo dozvím.“ (rozesměje se)

Dvakrát jste uklízel míč do prázdné branky. Z tribuny to vypadá hrozně jednoduše, ale v reálu to tak snadné není, že?

„Kluci mně to nachystali výborně. Stačilo to jen umístit. A jak říkáte, zdá se to lehké, ale jen to tak vypadá. Druhá branka byla snazší. Byl jsem ve správnou chvíli na správném místě.“

Co říkáte na drsný zákrok Martina Cedidly na Ewertona? Souhlasíte s posouzením Dalibora Černého, který to vyhodnotil jako žlutý prohřešek?

„Rozhodně nesouhlasím. Byla to jasná červená karta. Rozhodčí říkal, že měl nohy na zemi, to se mně nezdálo. Sudí by měli hráče chránit. I pomocí VAR. Za mě to byla jasná červená.“

Změnil tento moment ráz zápasu?

„Ano, celé to odstartovalo. Pak tam byla spousta dalších ostrých zákroků. Bylo to zbytečně přiostřené. Rozhodčí to měl řešit lépe.“

Pojďme zpátky k vám. Jak vnímáte konkurenci ve Slavii?

„Dostat se do základu je tady těžké. Když se to povede, je to odměna za týdenní práci. Asi jsem tenhle týden pracoval dobře.“ (usměje se)

Nedostal jste se na evropskou soupisku pro třetí předkolo Konferenční ligy. Je to důkaz vysoké konkurence?

„Ano, ale pro mě je to zároveň motivace dostat se tam zpátky. S trenérem jsem mluvil, vysvětlil mně důvody, proč na soupisce nejsem.“

A ty jsou jaké?

„To bych si nechal pro sebe.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Icha, 31. D. Jurásek, 85. Schranz, 90+3. D. Jurásek Hosté: 49. Jawo Sestavy Domácí: Mandous (C) – Douděra (65. Masopust), Kačaraba, Santos, D. Jurásek – Hromada (83. Holeš) – Lingr (76. Usor), P. Ševčík (65. Tiéhi), Icha, Ewerton (65. Schranz) – Jurečka. Hosté: S. Dostál – Cedidla, Simerský, V. Procházka (C), Bartošák – Y. Dramé (46. R. Hrubý), J. Kolář (80. Bobčík), Didiba, Čanturišvili (86. Hrdlička), Vukadinović (46. Silný) – Jawo (73. Reiter). Náhradníci Domácí: Tiéhi, Holeš, Masopust, Olayinka, Tecl, Fila, Schranz, Usor, Traoré, Jurásek, Kolář Hosté: Rakovan, Hrubý, Bobčík, Janetzký, Silný, Hrdlička, Reiter Karty Domácí: Trpišovský, Masopust Hosté: V. Procházka, Jawo, Cedidla, V. Procházka, Simerský Rozhodčí Černý – Caletka, Podaný – Zaoral Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice