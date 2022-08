iSport Index a moderní fotbal: Van Buren si pivo zasloužil, útočí i obránci

Metrika iSport Indexu hledá nejútočnějšího borce FORTUNA:LIGY. V překladu chlapíka, který dává góly, nahrává na ně, kličkuje, je nebezpečný pro bránu soupeře. Proto je nabíledni, že první kolo ovládl olomoucký forvard Mojmír Chytil a druhé liberecký autor hattricku Mick van Buren.

„Rozjel se po prvním gólu,“ všiml si trenér Slovanu Luboš Kozel. Bylo to tak, především třetí trefa po šikovném přebrání míče a elegantním obloučku přes gólmana byla TOP.

Ale pozor, prosazují se rovněž obránci. Nizozemský blonďák porazil o pouhých osm setinek bodu slávistického levého beka Davida Juráska. Na bronzovou figuru pak usedl další zadák, levý stoper Liberce Maksym Talovjerov.

Čím to je? Výsledky potvrzují nastavení moderního fotbalu. Diferenci mezi posty se mažou, samozřejmě ne definitivně. To není možné, ale forvard, který se nezapojuje do bránění, těžko hledá místo, obránce s útočnými sklony je vyzdvihován.

Jurásek s Talovjerovem jsou prototypy víkendu.

První se trefil proti Zlínu dvakrát, pokaždé učebnicově (ano, je to klišé) zavřel zadní tyč, naběhl si na centr z pravé strany. Tak to má vypadat!

„Hrál skvěle jako na konci minulé sezony. Vybojoval spoustu míčů, zavíral zadní tyč, což nám chybělo s Hradcem. Narozeniny oslavil nejlíp, jak mohl. Jsem rád, že nám pomáhá v lize, a jak zareagoval na to, že chyběl s Panathinaikosem,“ upozornil trenér Jindřich Trpišovský, že se mladý bek nevešel na soupisku pro předkolo Konferenční ligy. „Ve správnou chvíli jsem byl na správném místě,“ reagoval zelenáč.

Juráska stíhal Ukrajinec Talovjerov, spoluhráč ze Slavie, toho času na hostování v Liberci. Mimochodem, dva hráči Slovanu ve špičkové trojce jsou logickým vyústěním demolice Teplic. Talovjerov k ní přispěl brankou, nastřeleným břevnem, několika vyvezenými míči i přihrávkami na soupeřovu polovinu. To jsou právě faktory oceňované iSport Indexem

„Je skvělý somatotyp, zlepšil kvalitu na míči,“ ocenil kouč Kozel, jenž vrátil vysokého blonďáka do obrany. Ve Slavii jej zkoušel kolega Jindřich Trpišovský předělat na defenzivního středopolaře. Kde nakonec najde místo?