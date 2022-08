Svoboda o Spartě: Potřebuje čas jako my po Häckenu. Ale chybí jí lídr

Ve Spartě nepůsobí už přes pět let, počínání Pražanů ale neustále sleduje. Zdeněk Svoboda se nelehce díval na rychlé vyřazení v Konferenční lize a prohru na úvod sezony. Někdejší vynikající záložník postrádá v nynějším kádru více zkušenosti a sebevědomí, po nezdařilém startu ale Letenské nezatracuje. „Nový trenér, realizační tým i hráči potřebují čas, aby chemie začala fungovat. Sparta půjde nahoru,“ věří sparťanská legenda, která v květnu oslavila 50. narozeniny.

Dodatečně přeji všechno nejlepší k nedávnému životnímu jubileu. Máte po profesní či životní stránce nějakou metu či dosažený cíl, kterého si za padesát let života opravdu vážíte?

„Děkuji uctivě. Byl bych šťastný, kdybych věděl o tom, že jsem vědomě v osobním i profesním životě nikomu neublížil. Také doufám, že jsem v životě i ve fotbale třeba někomu poradil, pomohl… To by mě těšilo, kdyby na mě byl takový úhel pohledu.“

Motivuje vás tento pohled i do dalších let, nebo byste si chtěl po padesátce ještě něco splnit?

„Takřka padesát let žiju fotbalem. Vlastně od chvíle, kdy moji starší bráchové začali milovat fotbal, tak mě na hřiště odvezli už v kočáře někam za branku. (usmívá se) Nic víc profesně nemám tolik rád. Měl jsem možnost hrát fotbal profesionálně, teď už řadu let působím v roli trenérské. Ve všech mých angažmá jsem se spolu s realizačním týmem snažil dělat poctivou práci a předávat klukům a celému týmu to nejlepší, co by mohli využít, a mužstvo bylo úspěšné. Teď tady jen tak sedím u stolu, ale pevně věřím, že nějaká další trenérská výzva se naskytne.“

Velkou součástí vašeho života je bezpochyby Sparta. Předpokládám, že se vám na další nepovedený nástup Letenských do nové sezony nekoukalo zrovna lehce, viďte?

„Je to začátek sezony, který nezačal vůbec dobře. Určitě byste se rád zeptal, co si myslím o mužstvu, trenérovi a tak, ale já si myslím, že každý trenér a realizační tým potřebuje prostor, čas. Má to svůj vývoj. Je třeba poznat hráče, oni naopak trenéra, aby chemie začala fungovat. To se nevytvoří za měsíc.