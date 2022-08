Liga očima fanoušků: Bílkovi Vrbovu slávu! Bude na Spartě slunečno?

U Ewertona zase obdivuji fotbalovou chytrost, jak to u Brazilce má být, patičky, stahovačky a jesličky protihráčům. Škoda brutálního zákroku Cedidly. Je to neomluvitelné jak od něho, tak rozhodčích, a buďme rádi, že to vypadá jen na čtyři až šest týdnů mimo. Snad to v něm nezanechá nějaký blok. Teď nás čeká trojboj, zápas v Řecku, derby B týmů na Xaverově a liga v Jablonci. Nejdůležitější je postoupit přes Panathinakos, ještě to bude hodně těžké.

Jen Vorel pořád na šanci v bráně čeká, ačkoliv tentokrát byl na lavici. Holec opravdu špička není. Teď přemýšlejme o sestavě bez Hancka, myslím, že čas pro zahraničí nazrál; zaslouží si to a má na to. Koho přivést za rozumné peníze je úkol pro skautské oddělení, které vede bratr Tomáše Jiří Rosický! Ale jinak – Kuchta po roce hostování za 75 milionů korun, zatímco Lincoln do Fenerbahce za 3,5 milionu?

Jako by se slunečné dny promítly i do výkonu mužstva v Budějovicích. Pravda, lehce se fotbalově zamračilo posledních dvacet minut, ale i nadále prý má být slunečno. Základem byl gól již ve druhé minutě zápasu. Höjer zprava levou nohou nachytal Šípoše trochu na švestkách, byť s přispěním obránce domácích.

VIKTORIA PLZEŇ

Bílkovi bych přál Vrbovu slávu

Věděli jsme, že je to blízko. Vysněné play off Ligy mistrů. Doufali jsme, že už jsme dost zkušení na to, abychom tuhle šanci nepustili. Naše prý prázdná kasa se na to moc těšila a já se jí ani nedivím. I fanoušci by si zasloužili pořádnou Evropu. Ne, že by Konferenční liga byla nějaká podřadná soutěž, to v žádném případě, ale… čím výš, tím víc peněz a také klidu.

V Kišiněvě to zadarmo nebylo. Domácí, co mají v kádru babylon mnoha národností, to ale naštěstí nezvládli. Naše napadání jim nevonělo a nám to přineslo úspěch. Bylo úplně jasné, že v sobotu proti Pardubicím musí dojít k rotaci, že musíme nechat základ, aby si odfrknul.

Taky jsme viděli, že to prostě úplně nešlapalo, nicméně to nevadí. Výhru 2:1 beru, hlavně ať se otrkají noví hráči, potřebují to. Jo a znovu musím připomenout: Michal Bílek je pan Trenér. Pokud mu to ve spolupráci s hráči vydrží – a já si myslím, že jo – tak bude slavný jako Pavel Vrba. Ze srdce mu to přeju!

Kovi. 54 let, koordinátor distribuce