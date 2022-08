LIMBOVA ŠAJTLE: Brutalita v Edenu, Priske jen do pohárů. Gratulace šéfovi

Nová sezona FORTUNA:LIGY se rozběhla, s ní i tradiční pořady na iSport.cz. Vrací se i Limbova šajtle! Dlouholetý plzeňský a reprezentační obránce David Limberský po letní pauze glosuje dění úvodních kol i pohárovou jízdu západočeské Viktorie, která dokráčela už do play off o Ligu mistrů. „Dělají mi radost,“ přiznává západočeská ikona. Co říká na Kuchtovo šlápnutí a Cedidlův faul? Podívejte se i na gratulaci pro plzeňského bosse Adolfa Šádka.

Vedle české ligy jsou v plném proudu i letní předkola evropských pohárů. Viktoria Plzeň si vede náramně, prošla přes HJK Helsinky i Šeriff Tiraspol a čeká ji závěrečné play off o hlavní fázi Ligy mistrů proti Karabachu.

„Plzeň si jako divák užívám, i když na tribuně panují velké nervy. Věřím, že Plzeň porazí i Karabach, i když to bude hodně těžké. Dělá mi maximální radost. Trenéři, fanoušci ani nikdo jiný asi nečekali, že to půjde takhle. Ale zvládají to, sedlo si to a jsem maximálně spokojený,“ ohlíží se Limberský za západočeskou pohárovou jízdou, která klubu vynesla už teď přes dvě stě milionů korun.

Stranou nezůstává pochopitelně dění okolo FORTUNA:LIGY. Limberský se zastavuje u novinky hodnocení ofenzivních hráčů iSport Indexu a rozebírá klíčové momenty startu nejvyšší české soutěže.

Co divočina v Edenu z utkání Slavie proti Zlínu? Hostující kapitán Václav Procházka dostal červenou. Zato Martin Cedidla za ošklivý zákrok na domácího záložníka Ewertona, který skončil zraněním, viděl jen žlutou.

„Cedidlův zákrok byl opravdu brutální, za mě palec dolů. Červená měla přijít automaticky. Nevím, co dělali pánové u VARu,“ diví se Limberský. Stejný trest schvaluje i pro útočníka Sparty Jana Kuchtu, který byl vyloučený za šlápnutí gólmana Oliviera Vliegena a disciplinární komise ho potrestala stopkou na pět zápasů. „Byla to bezohledná hra. Sice mu nechtěl šlápnout na hlavu, ale určitě kontakt vyhledával. Taky jasná červená a trest zasloužený,“ komentuje explzeňský obránce.

Zajímavé utkání se hrálo v Ďolíčku, kde po divokém průběhu remizovali Bohemians s Baníkem Ostrava 3:3. „Druhý poločas hrál Baník dobře, měli šance a vyrovnali. Trenér Vrba skvěle vystřídal,“ chválí Limberský.

V novém díle Limbovy šajtle tipuje i to, kdo vyhraje titul, nejlepšího střelce či sestupujícího. A jak dlouho vydrží Brian Priske ve funkci trenéra Sparty? „Bude to mít těžké, ale určitě nepžežije letní poháry,“ odhaduje Limberský.

Co uvidíte v nové Limbově šajtli

- kdo je umělcem kola?

- vzkaz Michalu Krčmářovi

- gratulace pro Adolfa Šádka

- plzeňská jízda Ligou mistrů