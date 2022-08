Plzeň nabírá posily. Ulovila i Basseyho, střelce známého z Dynama

Fortune Bassey působil v minulosti v dresu Dynama, nyní by se do ligy mohl vrátit jako hráč Plzně • Pavel Mazáč (Sport)

V Plzni prožili hektický čtvrtek. A pokračují i v pátek! Po postupu do play off Ligy mistrů, které klubu zajistí příjem minimálně 213 milionů korun, spustil český mistr výrazné posilování. Po dlouhých jednáních se podařilo dokončit přestup stopera Václava Jemelky z Olomouce, do ofenzivy ulovili Západočeši slovenského reprezentačního křídelníka Erika Jirku. A to není všechno – potvrdily se informace iSport.cz a deníku Sport, že Plzeň ještě shání útočníka - jako třináctou posilu přivádí na roční hostování s opcí Fortune Basseyho (23) z maďarského Ferencvárose.

Plzeň po postupu do play off o Ligu mistrů mohutně posiluje. Během čtvrtka přivedla dva hráče, tím ale práce vedení nekončila. Shánělo ještě typického hroťáka. A ten se také povedl. Letní posila číslo třináct se jmenuje Fortune Bassey!

Nigerijský útočník na sebe upozornil během angažmá v Českých Budějovicích, kde se vypracoval mezi ligové hvězdy. V loňské podzimní části vstřelil devět ligových branek a zajistil si přestup do Ferencvárose Budapešť, se kterým následně oslavil mistrovský titul.

Na gólové příspěvky z Dynama nenavázal a ztrácel herní vytížení. Plzeň zavětřila šanci a poté, co maďarský šampion vypadl proti Karabachu, příštímu pohárovému soupeři Viktorie, rozjela bleskovou akci.

Kluby dotáhly dohodu a Bassey přichází na roční hostování s opcí. „Naším cílem bylo rozšířit kádr a posílit ve všech řadách před velmi náročným podzimem na domácí i evropské scéně. Jsem rád, že se podařilo dokončit příchod takto kvalitního hráče do ofenzivy,“ okomentoval přestup na klubových stránkách majitel Adolf Šádek.

Plzeň zatím vepředu úspěšně táhnou Tomáš Chorý s Janem Klimentem. V záloze jsou nachystaní René Dedič, případně Matej Trusa. Takže proč shánět dalšího koncového hráče?

Chorého totiž v posledních týdnech trápí bolavé koleno. Vzhledem k náročnému podzimnímu programu není vyloučené, že brzy z preventivních důvodů podstoupí menší artroskopický zákrok. Cílem je stoprocentně se uzdravit na začátek základních skupin v Evropě. Proto se klub podle informací iSport.cz už ve čtvrtek poptával v jihočeském Dynamu na Fortune Basseyho.

Bassey je ve Ferencvároši pod smlouvou do léta 2024, nicméně do posledních dvou pohárových zápasů nezasáhl. Třiadvacetiletý útočník se ihned po svém příchodu zapojí do tréninku a trenérům by měl být k dispozici již pro sobotní ligový duel s Hradcem Králové. „Fortune v Budějovicích ukázal, že jde o výborného útočníka. Má potřebnou rychlost, dynamiku a dobré zakončení,“ řekl na jeho adresu hlavní kouč Michal Bílek.

„Viktorii velmi dobře znám, je to velký klub s velkými ambicemi. Když se tato možnost naskytla, neváhal jsem. Je to pro mě obrovská výzva, čekají nás velké zápasy v Evropě i v lize a já udělám všechno pro to, abych byl pro tým přínosem,“ zněla první útočníkova slova v novém působišti.

Vzhledem k tomu, že Bassey zasáhl v dresu Ferencvárose do předkol Ligy mistrů, nemůže za Viktorii nastoupit ve dvojzápase play off proti Karabachu. Pro skupinovou fázi Ligy mistrů, případně Evropské ligy, už bude plně k dispozici.

Dvě čtvrteční posily

Jako prvního uvítali ve Viktorii ve čtvrtek Václava Jemelku (27). Reprezentační stoper dopoledne naposledy trénoval v Olomouci a rozloučil se svými parťáky. Poté sedl do auta a vyrazil směr Plzeň, kde podepsal tříletý kontrakt.

„Vašek je velmi zkušený hráč, člen národního týmu, má za sebou i zahraniční angažmá. Není tajemstvím, že jsme o jeho služby delší dobu stáli a jsem rád, že se nyní vše podařilo uzavřít a můžeme s ním počítat již pro nadcházející zápasy, kdy nás kromě ligy čeká i boj o Ligu mistrů,“ uvedl na klubovém webu majitel Adolf Šádek.

Sigma za svého klíčového hráče požadovala milion eur (24,5 milionu korun) a hráčskou náhradu, na což vedení Viktorie dlouho nechtělo přistoupit. Po úterním postupu přes Šeriff Tiraspol do play off o nejprestižnější evropskou soutěž věci přeci jen nabraly rychlý spád a obě strany se dohodly. „Jde o levonohého stopera, který je pevný v soubojích, velký bojovník, a navíc má kvalitní rozehrávku. Může alternovat i na kraji obrany,“ pochvaloval si plzeňský kouč Michal Bílek.

Opačným směrem možná brzy zamíří stoper Filip Čihák (23). Ne však formou přestupu, jak původně Sigma požadovala, ale na hostování, aby získal herní praxi a zacelil díru v olomoucké obraně. Naopak Jemelka s Plzní odcestuje už na sobotní ligové utkání do Hradce, aby se v mistrovském kolektivu co nejrychleji adaptoval. V úterý už jej čeká cesta do Baku, kde Viktoria odehraje první zápas proti Karabachu.

Čtvrteční přestupové tanečky tím ovšem zdaleka nekončily. O pár hodin později Plzeň oznámila další zajímavé jméno, které v souvislosti s Viktorií kolovalo po sociálních sítích. Jako volného hráče si vyhlédla slovenského reprezentanta Erika Jirku, naposledy nastupujícího ve druhé španělské lize za Real Oviedo.

Čtyřiadvacetiletý křídelník zaujal během dřívějšího angažmá v Trnavě současného plzeňského asistenta Marka Bakoše. Viktoria tak neváhala a „udělala“ v tu chvíli už dvanáctou letní posilu. Jirka podepsal stejně jako Jemelka tříletý kontrakt.

„Jde o rychlostní typ křídelníka, který perfektně zapadá do našeho způsobu hry. Erik by navíc neměl mít problém s adaptací na nové prostředí a měl by rychle zapadnout do kabiny,“ okomentoval novou posilu Bílek.

AKTUÁLNÍ KÁDR PLZNĚ

Brankáři: Jindřich Staněk, Marián Tvrdoň, Martin Jedlička.

Obránci: Lukáš Hejda, Luděk Pernica, Radim Řezník, Milan Havel, Filip Čihák, Libor Holík, Mohamed Tijani, Filip Kaša, Václav Jemelka, Robin Hranáč (zraněný) Záložníci: Jan Kopic, Lukáš Kalvach, Pavel Bucha, Jan Sýkora, Jhon Mosquera, Václav Pilař, Modou Ndiaye, Cadu, Kristi Qose, Aleš Čermák (po zranění), Erik Jirka.

Útočníci: Tomáš Chorý, Jan Kliment, Matej Trusa, René Dedič, Fortune Bassey.

PŘÍCHODY

Václav Pilař (33), záložník, Jablonec

Kristi Qose (27), záložník, Karviná

Martin Jedlička (24), brankář, Dunajská Streda

Jan Kliment (28), útočník, Wisla Krakov

Filip Čihák (22), obránce, Pardubice

Mohamed Tijani (24), obránce, Slavia

Cadu (24), obránce/záložník, Pardubice

Libor Holík (24), obránce, Jablonec

René Dedič (28), útočník, Třinec

Jan Sýkora (28), záložník, Lech Poznaň

Václav Jemelka (27), obránce, Sigma Olomouc

Erik Jirka (24), záložník, Volný hráč (naposledy Real Oviedo)

Fortune Bassey (23), útočník, Ferencváros Budapešť