Akce a reakce Slavie: obrovské emoce i nápor po gólu. Pomohli Ševčík a Usor

S fotbalem ve Slavii se to má skoro jako ve fyzice. Trenér Jindřich Trpišovský se vyžívá v reakcích, které v něm a jeho kolezích vyvolá nějaká akce. V případě aténské odvety třetího předkola Konferenční ligy (1:1) to byly dva momenty: taktické překvapení Panathinaikosu a ošemetná poslední půlhodina, kdy se domácí dostali do vedení 1:0. Web iSport.cz je podrobně rozebírá.