Bassey jako číslo 13! Šádek vytunil kádr, zkouška proti „Robinu Hoodovi“

Během léta přivedla Plzeň deset kvalitních hráčů. Jenže stále nemá dost! Přísunem jistých minimálně 213 milionů rozjela další hru na přestupovém trhu. Adolf Šádek zamakal, rozbil prasátko a během dvou dnů klub oznámil další tři nové fotbalisty. Na čtvrteční Václava Jemelku (27) a Erika Jirku (24) navázal včera bombarďákem do útoku Fortunem Basseym (23)! Všichni mohou zasáhnout už do dnešního duelu 3. kola FORTUNA:LIGY proti Hradci Králové.

Téměř přesně po třech měsících, kdy si zde zajistila mistrovský titul, zajíždí Plzeň do Mladé Boleslavi. Od 19 hodin ji čeká zrádná partie proti Hradci Králové. Ligový „Robin Hood“ milerád obírá o body velké kluby. A chce ve svém azylu navázat na výhru z úvodního kola proti Slavii (1:0). Viktoria přijede i s čerstvými posilami Václavem Jemelkou, Erikem Jirkou i Fortunem Basseym.

„S nováčky počítáme, uvidíme, v jakém rozsahu minut se na hřišti objeví. Pro kluky by bylo lepší, kdyby aspoň na chvilku do zápasu naskočili,“ pravil pro klubový web asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth. Hovořil ještě před tím, než se potvrdily informace deníku Sport, že Viktoria přivede dalšího hráče do útoku, kterým je Fortune Bassey.

Nigerijský útočník na sebe upozornil během angažmá v Českých Budějovicích. V loňské podzimní části vstřelil devět ligových branek a zajistil si přestup do Ferencvárose Budapešť, se kterým následně oslavil mistrovský titul. Na gólové příspěvky z Dynama ovšem nenavázal a ztrácel herní vytížení. Plzeň zavětřila šanci a poté, co maďarský šampion vypadl z kvalifikace o Ligu mistrů s Karabachem, příštím pohárovým soupeřem Viktorie, rozjela bleskovou akci.

Kluby včera dohodu dotáhly a Bassey přichází na roční hostování s opcí. „Naším cílem bylo rozšířit kádr a posílit ve všech řadách před velmi náročným podzimem na domácí i evropské scéně. Jsem rád, že se podařilo dokončit příchod takto kvalitního hráče do ofenzivy,“ okomentoval letní přestup číslo třináct na klubových stránkách majitel Adolf Šádek.

LIMBOVA ŠAJTLE: Brutalita v Edenu i gratulace Šádkovi. Priske jen do pohárů Video se připravuje ...

Vzhledem k finančním závazkům z minulé sezony zní až neuvěřitelně, jakým stylem plzeňský boss kádr vytunil. Většinou přiváděl fotbalisty po vypršení smluv, zkrátka „low cost“ posily, za něž nemusí dávat vysoké částky. Bassey je podobný případ – náklady na plat sice nejsou zanedbatelné, nicméně hostování s opcí jiné významné výdaje nestojí.

Viktoria má do útoku k dispozici Tomáše Chorého, Jana Klimenta, Mateje Trusu a Reného Dediče. Bassey ale má předpoklady, aby se v klubové hierarchii vyšplhal hodně vysoko. Z plzeňské ofenzivní nabídky má nejblíž, aby svými parametry alternoval dlouhána Chorého, pokud by nebyl k dispozici. Vzhledem k nabitému programu je jasné, že dvoumetrový chasník nemůže všechny zápasy odtáhnout sám.

Třiadvacetiletý útočník se ihned po svém příchodu zapojil do tréninku a měl by být k dispozici již pro dnešní ligový duel s Hradcem. „Fortune v Budějovicích ukázal, že jde o výborného útočníka. Má potřebnou rychlost, dynamiku a dobré zakončení,“ pochvaloval si hlavní kouč Michal Bílek.

Český mistr musí po pohárovém úspěchu proti Tiraspolu přepnout, před středeční první partií play off Ligy mistrů v Baku (18.45) proti Karabachu pravděpodobně překope sestavu. Na place se objeví i noví hráči. V případě Jemelky je klidně možné, že půjde do akce od prvních minut. Z Olomouce se přesouval během čtvrtka velmi narychlo, nicméně v ligovém zápřahu i kondici je.

Pokud s ním Západočeši pospíchali i směrem ke středeční bitvě, potřebují ho co nejrychleji zařadit do zápasové rotace. A taky pošetřit alespoň jednoho z elitní dvojice stoperů Lukáš Hejda, Luděk Pernica. „Všichni cítíme, že máme v poháru dobře nakročeno, ale liga je jiná soutěž, chceme v ní i v této sezoně hrát nahoře. K tomu musíme vyhrávat ligové zápasy. Ztratili jsme v prvním kole v Teplicích a nechceme teď nechat body Hradci,“ zdůraznil Horváth.

Letní příchody do Plzně • Foto Sport