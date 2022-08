Nadšený Jemelka: Plzeň je sen, budu to mít blíž do reprezentace

V klubu s mnohem výraznějšími ambicemi se cítí výborně. Václav Jemelka dokonce mluví o splnění snu. „Z Plzně to budu mít blíž do reprezentace. Tento krok jsem potřeboval udělat,“ hlásil ryšavý obránce po vítězné premiéře. Viktoria porazila Hradec 2:1 a bývalý hráč Olomouce odvedl solidní výkon. Chválený byl i trenérem Michalem Bílkem.

Jak hodnotíte premiéru v plzeňském dresu?

„Byl to hrozně těžký zápas. Jak pro mě, protože jsem přišel teprve nedávno, tak pro celý tým. Věděli jsme, že to bude náročné, proto jsem strašně šťastný, že jsme to zvládli.“

Do Plzně jste přišel ve čtvrtek, v sobotu nastoupil v základní sestavě. Navíc ve stoperské trojici, která pro Viktorii není vůbec typická. Nicméně podle výkonu to vypadalo, že jste se aklimatizoval velmi dobře.

„Už na tréninku jsme řešili, že bychom rozestavení se třemi vzadu využili proti Hradci. Navíc my jsme takto docela často hráli v Olomouci, problém jsem s tím neměl. Bylo to trenérovo rozhodnutí, jak to nakonec postaví. Já jsem rád, že jsem si mohl zahrát.“

Hradec je bojovný tým, nevynechá jediný souboj. Kousal i v deseti, za stavu 1:2 si v nastavení přichystal několik závarů. Jak bylo složité dokormidlovat zápas do úspěšného konce?

„Hodně náročné. Hradec je skvěle organizovaný, výborně brání, nevypustí žádný souboj. Klobouk dolů před nimi, i o deseti nám hodně zatápěli. Byl to hrozně těžký zápas a my máme tři důležité body.“

V Plzni musí být momentálně báječná nálada. Stihl jste ji už absorbovat?

„Samozřejmě, nálada je dobrá. V předkole Ligy mistrů se postupuje dál ve vyřazovacích bojích, v lize to taky jde slušně, kabina je suprová. Snad jsem zapadl dobře. Doufám, že to tak bude pokračovat a budu se cítit lépe a lépe.“

Už ve středu čeká Plzeň zápas play off s Karabachem. Vy jste přišel z Olomouce, kde jste měli za cíl zhruba střed tabulky, nyní vpadnete doprostřed něčeho velkého. Jak se to vstřebává?

„S tím jsem do Plzně šel. Jsem strašně šťastný, že to dopadlo. Je to tak, kluci jsou v play off a já se na Karabach moc těším. Můžu si vyzkoušet boj o Ligu mistrů. Uvidíme, jak to dopadne, ale znovu říkám: těším se strašně.“

Splnil se vám příchodem do Plzně sen?

„Určitě. Neříkám, že jsem z Olomouce chtěl delší dobu odejít, spíše šlo o to udělat další krok v kariéře. Z Plzně budu mít blíž i do reprezentace. Krok jsem potřeboval udělat. Teď už bude jen na mě, jak to uchopím. Doufám, že se s tím poperu a že to bude dobrý.“

Co řekl trenér Michal Bílek

„Vzadu jsme neměli výraznější problém, stoperská trojice se osvědčila. Může to být i varianta pro středeční play off Ligy mistrů s Karabachem, bude záležet na zdravotním stavu hráčů. Jemelka s Tijanim to zvládli slušně. V tomhle složení se vedle sebe poskládali poprvé. Velká souhra se od nich nedala očekávat, nicméně oba byli do defenzivy pevní.“