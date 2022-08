Vrbova křídla made in Baník: Jaroň jako Petržela, produktivní Buchta

Docela rušno bylo během minulého týdne v Baníku, co se týče možností posil do ofenzivy. Padala jména jako Kanakimana z Vyškova či jablonecké duo Pleštil, Kratochvíl. A nakonec dorazil Miškovič. Ostravští odchovanci Petr Jaroň s Davidem Buchtou však proti Zlínu (3:1) ukázali, že pokud by pořád byli takhle šikovní a produktivní, nákupy hráčů odjinud nejsou třeba. Právě oni zařídili Vrbovi první výhru.