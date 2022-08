Lopotná výhra Slavie proti deseti. Horejš: Všimněte si, odkud se kopalo

Miloš Kratochvíl, elegán středu jablonecké zálohy, v 94. minutě ukázal naprostou genialitu. Jen neskončila zlatým závěrem. Ještě z vlastní půlky nakopl míč směrem na slávistickou bránu, se svým vyhlášeným přehledem dobře věděl, že je gólman Aleš Mandous hodně vpředu. Byla to neskutečná chvíle, balon se snášel směrem k bílým tyčím. Nakonec však skončil vedle, tak o půlmetr.

Pro Jablonec škoda, pro fajnšmekry nejhezčí hry rovněž. Pro Slavii naopak úleva, díky níž uhájila vítězství 3:2.

„Byl to nervy až do konce. Skoro jsme si takový trest zasloužili,“ pronesl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Nechali jsme na hřišti život. Byl to výkon, který nás posune dál. Z výsledku jsme zklamaní, ale jinak jsem spokojený. Hráli jsme v deseti proti soupeři, který má v lize největší kvalitu,“ hodnotil trenér David Horejš.

Slavia mohla - a měla - dospět k triumfu mnohem výrazněji. Už od šesté minuty, kdy byl za ruku vyloučen domácí bek Michal Surzyn, držela silné trumfy. „Nechci o tom mluvit. Míč mě do ruky trefil, ale nevím…“ nepustil se Surzyn do rozboru situace. Po ní byla na hřišti velká mela, trenér David Horejš dostal žlutou kartu.

Po červené kartě navíc Moses Usor brilantně trefil z přímého kopu a vyslal Slavii do vedení. Pomohl mu i fakt, že sudí Ladislav Szikszay postavil míč o dobrých pět metrů blíže k brance Jana Hanuše. „Červená karta za mě ano. Ale ať si někdo všimne, odkud se kopalo. My se nechceme vymlouvat na rozhodčí, já řeším věci, které mohu ovlivnit,“ upozorňoval Horejš.

Slavii přesto úvodní trefa neposunula k jasnému sběru bodů. „Nebylo to takové, jak jsme si představovali. Ale třeba nás to posune k tomu, že si někteří sednou na prdel,“ pustil se do kritiky pravý bek Lukáš Masopust, jeden ze zkušených.

Faktory, které nakonec udělaly z duelu zajímavou a vyrovnanou podívanou, byly dva. Zaprvé srdnaté, obětavé a velmi odpovědné počínání domácích, za jejichž zády stál výborný Jan Hanuš. Zadruhé především po změně stran nepříliš nápaditá a rychlá hra favorita, bez níž se nemohl prosadit pro zelenobílému valu.

„Na týmu vidím progres. Ale na druhou stranu máme za tři zápasy jeden bod. To je málo,“ glosoval záložník Kratochvíl.

Severočechy nezašlapala do země ani další protivenstva. Těsně před půlí žádali penaltu po ruce Santose, videorozhodčí však byl proti. „Viděl jsem Santosovu ruku, byl jsem blízko. Za mě jasná. Nevím už, za co se bude pískat,“ divil se Kratochvíl.

Po změně stran inkasovali podruhé (dali si vlastní branku), a když snížili, tak během pár chvil odskočil Trpišovského soubor opět o dva zásahy. Jablonec jel přesto dál, střídající Jan Chramosta dodal naději. Trenér Horejš pumpoval rukama u lajny při každém povedeném zákroku či akci. Bylo to zkrátka drama.

„V ofenzivně to bylo velmi dobré, v defenzivě špatné,“ hořekoval Trpišovský. Na výhru to však nakonec stačilo.