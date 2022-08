Úspěšná Sparta: starý dobrý Höjer, přemlouvání Hancka i fajn kluk Jankto

Video se připravuje ... Třetí domácí zápas a teprve první výhra. Brian Priske se dočkal až na třetí pokus. Výrazně mu k tomu v nedělním duelu pomohl krajan Casper Höjer. Levý obránce si proti Olomouci připsal vstřelený gól i asistenci a režíroval triumf 2:0. Co dalšího Pražané ukázali?

Hancko (stále) sparťanem Je to velké téma posledních dní. Pobalí si Dávid Hancko věci, zamává Spartě a zamíří do Feyenoordu, který o něj mocně usiluje? Nadále je to velice reálná varianta, proti Sigmě ale slovenský reprezentant a při zranění Ladislava Krejčího mladšího i kapitán Pražanů na hřišti nechyběl. A znovu prokázal, proč o něj slavný nizozemský klub tak stojí. Obranu řídil se strojovou přesností, díky své aktivitě navíc pro své barvy získal i pokutový kop. Jeho odchod stále nelze vyloučit, na vylepšenou nabídku ve výši zhruba 5,5 milionu eur (zhruba 138 milionů korun) se ale Pražané zatím příliš pozitivně netváří. „Nechci si představovat tým bez Hanciho, je to náš klíčový hráč. Víme, že transfery jsou součástí fotbalu. Snažím se Dávidovi nastínit naše plány pro sezonu, co mu můžeme jako Sparta nabídnout, aby byl ještě lepší, a třeba si po sezoně vysloužil ještě lepší nabídku,“ prohlásil kouč Brian Priske. Výmluvné ostatně bylo i gesto domácího kotle po zápase. „Hanci, zůstaň!“ skandovali fanoušci.

Sörensen: přišel, naskočil, drží Na hřišti si ho kolikrát ani nevšimnete. To ale není výtka, naopak! Stoper Asger Sörensen se zatím jeví jako nejméně nápadná letní posila Sparty, výkonnostně ovšem patří k nejlepším. Vytáhlý Seveřan to potvrdil i proti Sigmě. Po boku Dávida Hancka působil velice jistě. Dominoval v osobních soubojích, neměl problémy s konstruktivní výstavbou hry, stejně jako v předchozích duelech z něj čišel ledový klid. „Je to jeho nejlepší vlastnost, jak rychle se dokáže adaptovat na nové prostředí, novou kulturu, novou ligu. Po pár dnech v klubu naskočil do prvního zápasu s Vikingem a vedl si velice dobře. Co se týká defenzivy, hraje opravdu výborně,“ chválil Priske.

Gól, gól. Mezi tím pusto Od úvodního hvizdu to byl pořádný virvál. Sparta na Olomouc vlétla, byla jasně lepší a vytvářela si šance. Za svou aktivitu byla odměněna hned v 11. minutě, kdy udeřil Adam Karabec. Pak ale jako když utne. Letenští z nastoleného trendu citelně slevili, zpomalili kombinaci, do jejich hry se vkradly opatrnost a liknavost. Výsledkem byla pořádně hluchá pasáž, která trvala prakticky až do pojišťovací branky Caspera Höjera. „Prvních patnáct dvacet minut se mi moc líbilo, dali jsme hezký gól. Pak jsem nebyl spokojený, soupeř změnil formaci, chvilku nám trvalo, než jsme na to zareagovali. Pak jsme zase získali kontrolu nad utkáním,“ hodnotil dánský kouč Sparty. Sparta - Olomouc: Nadějný protiútok domácích zpackal Minčev ukvapenou střelou Video se připravuje ...

Nulová Sigma: žádná střela, žádný roh Sezonu začala drtivým triufem na Baníku, to už se ale nyní jeví jako pravěk. Sigma od té doby doma podlehla Brnu a renomé si nevylepšila ani v neděli večer na Letné. Proti favoritovi se v ofenzivě nezmohla prakticky na nic. Nula střel na branku, nula rohových kopů. To je zkrátka zoufale málo, byť v mezihře dokázala s domácími po velkou část utkání držet krok. Kýžená nadstavba ale chyběla, Hanáci k ní nebyli ani blízko. „Problém byl v kvalitě řešení. Ve druhém poločase jsme tam měli situace čtyři na tři, pět na čtyři, ale nedostávali se z toho do zakončení. Kolikrát jsme ty míče jen vyhodili do stran. Stejně jako před týdnem proti Brnu jsme postrádali kvalitu,“ uznal trenér Václav Jílek. Sparta - Olomouc: Macík zjistil, že nemůže zahrávat aut, a tak utekl s míčem Video se připravuje ...

Jankto? Dobrý kluk Na hřišti dostal čtvrthodiny. Ale to podle trenéra Briana Priskeho nehraje u Jakuba Jankta žádnou roli. S reprezentačním záložníkem počítá. „Měl jsem s ním několik rozhovorů, abych ho víc poznal. Je to dobrý kluk. Má zkušenosti a chce vyhrávat,“ vyjmenoval dánský kouč Janktovy přednosti. „Jakub je ale hlavně hráč, který chce vyhrávat a umí povzbudit ostatní k lepším výkonům. To se nám líbí. Aby hráči hecovali jeden druhého, klidně si něco řekli. Tohle nás posouvá. Taková je naše kultura. Naše nároky jsou vysoké. A Jakub posune laťku v tréninku ještě výš,“ dodal Priske.