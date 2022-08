INSIDER: Suchar Bílek? V šatně to umí rozjet, říká Siegl. Jankto není Plavšič

Je blízko jednoho z životních úspěchů, který by mu přinesl ještě větší satisfakci než titul z minulé sezony. Po výhře 2:1 nad Hradcem čeká trenéra Michala Bílka s Plzní play off Ligy mistrů – a prodrat se do skupiny luxusní soutěže, to by teprve bylo terno. Na rozdíl od strůjce historického vzestupu Viktorie Pavla Vrby, jenž po velkých trumfech metal kotouly, však jako by úspěchy vůbec neprožíval. Jak je to doopravdy? „Prožívá to strašně moc, jen to nedává najevo ven. V kabině ale dělá všechno možný,“ usmívá se bývalý sparťanský kanonýr a bývalý Bílkův asistent Horst Siegl, host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER. „Nechci říct, že je konzervativní, ale při postupu by se odvázal,“ slibuje nevídané.