Liga očima fanoušků: Minčeva poslat domů, příběh jako blázen v Ďolíčku

Na zápas áčka v Jablonci chci co nejdříve zapomenout. Vyjmenovat hráče, jimž se nepovedl, by nestačilo ani na jednu A4. Například Santos, evidentně skvělý hráč, který ví, co s balonem – a najednou blik! Vytvoří hrubku, která se jen tak nevidí. Nicméně opravdu věřím, že je přestane dělat. Hlavní jsou body, že jo. Tak teď už hurá na Raków Čenstochová!

Podmáčené hřiště, které neskutečně zpomalovalo míče. Přesně tak, jak Slavia nechce. „Fanouškovské lasery“ v televizi vypadaly hodně nepříjemně, ale údajně to zas takový problém nebyl. Nicméně tyhle extrémní nefotbalové pokusy by měla UEFA trestat. Naše hra byla nemastná a neslaná, ale důležitý je postup.

Trochu k derby B-týmů: Slavia lepší. Naše téměř nové mužstvo musí přidat, respektive posílit hráči áčka, kteří pravidelně nenastupují. Nakonec prosba pro skauting: pošlete minimálně ještě jednoho hráče na hostování do Brna, aby nám neutekl Ševčík. To bychom byli všem pro smích. A na úplný konec: zaplaťte letenku Minčevovi a pošlete ho, prosím, domů. Děkuji.

Vzhledem k tomu, že soupeř ani jednou netrefil branku, těžko hodnotit výkon Holce. Dobrý mančaft však začíná od brankaře, což potvrzují Slavia i Plzeň. Tady nás opravdu tlačí bota. Takže po výhodném prodeji Hancka bude třeba investovat (majitel to umí) do prvotřídního brankaře. Přece nás to Šádek nebude učit!

Stejně jako v Budějicích gól a přenechání iniciativy v druhé polovině poločasu soupeři. Karabcovi jsem přál trefu jako nikomu. Kolik toho má ve svém věku naloženo na bedrech, to by unesl málokdo. Tahle mladá krev s Daňkem má budoucnost před sebou. Starý pardál Pavelka tvrdil muziku, někdy až příliš. Zahozená penalta byla zhojena nevídanou bombou Höjera.

VIKTORIA PLZEŇ

Když to vyjde, skvělé. Jinak buďme soudní

Tak jsme tam, čeká nás play off Ligy mistrů. S Tiraspolem to ale nebylo vůbec lehké a opět díky našemu mágovi v bráně se to povedlo. Samozřejmostí byl týmový výkon a skvělé hlediště, které vycítilo, kdy mužstvo podporu potřebuje, a svým neúnavným povzbuzováním hráče dokopalo k postupu.

Peněženka našeho bosse ztěžkla a hned se vydal vyšperkovat kádr dalšími jmény. Ne že by to bylo špatně, to určitě ne. Při tom, co nás čeká, to bude určitě potřeba. Někteří nastoupili již v sobotu proti Hradci. Proti tomu, který nás dokázal porazit. Trenér Koubek má můj obdiv za to, co dokáže, kdekoliv ho najmou. Jinak to byl zase boj, zase 2:1, jak jinak. A zase diskutabilní momenty, nepenalta a červená na druhé straně. Ještě že to VAR rozsoudil, jinak bychom toho zase poslouchali…

Dnes je tu těžší horší oříšek: Karabach. Jestli to vyjde, budeme pro všechny za zjevení. A když ne? Svět se nezboří, Evropská liga taky není k zahození. Ještě loni bych díky ní skákal radostí, tak buďme soudní… Čest královně Viktorce!

KOVI. 54 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE