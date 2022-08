Vlček (21) o Slavii, lize i svatbě: Věřím, že už jsem chlap. V Edenu chci hrát

Jednou chce kopat v Edenu, být pevnou součástí Slavie, jíž patří. V neděli se mu to nepoštěstí, v sestavě Pardubic, kde hostuje, totiž kvůli dohodě klubů Tomáš Vlček (21) nebude. Východočeský klub by musel zaplatit 2 miliony korun, to neudělá. Proto si musí na ligovou premiéru na stadionu Slavie počkat. V jejím A týmu naskočil jen dvakrát v domácím poháru, poslední tři roky tráví na hostováních - ve druhé lize v Ústí nad Labem a Jihlavě, elitní společnost poznává v dresu Pardubic. „Samozřejmě bych si rád zahrál v Edenu, ale k tomu vede ještě dlouhá cesta,“ uznává Vlček.

Na začátku angažmá v Ústí nad Labem jste řekl, že vás tam Slavia poslala, aby se z vás stal chlap. Už jím jste?

„Každé hostování mi dalo kousek a teď v Pardubicích už snad naplňuju, co ode mě Slavia čeká. Takže pevně věřím, že už se ze mě stal chlap.“

Stihl jste se už oženit, že?

„Ano. A teď ještě čekáme miminko. (usmívá se)“

Cože jste do toho vlétli tak mladí?

„To je dobrá otázka. (směje se)“

A odpověď?

„Prostě se se ženou cítím hrozně dobře. Ale největší faktor pro mě byl, že se se mnou odstěhovala do Jihlavy. Vlastně nechala všeho, práce, šla se mnou, což mi hodně pomohlo v kariéře. Cítili jsme, že je to to pravé, že je čas, tak jsme do toho praštili.“

Bydlíte i v Pardubicích, nebo dojíždíte?

„No, čtrnáct dní jsem to zkoušel, ale je to náročné na čas a teď i na finance. Proto jsme si řekli, že se přestěhujeme. I pro těhotenství je to lepší.“

Budete táta, hrajete ligu. Jak jste se změnil od dorosteneckých let?