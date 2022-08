Vrba po druhé domácí prohře: Když ustoupím ze své hry, budu v Přerově

Ze zajímavého losu, o kterém se mluvilo na předsezonní tiskovce, vytěžil Baník čtyři body za čtyři zápasy. A to nastoupili Ostravští třikrát doma, tři ze čtyř jejich soupeřů navíc hráli v minulé sezoně FORTUNA:LIGY o záchranu. Teď koušou fanoušci Slezanů prohru s Teplicemi 1:2. „Jiné hráče už asi neseženeme, takže budeme pracovat s těmi, co máme,“ řekl trenér Pavel Vrba.

Co utkání rozhodlo?

„Zápas se z naší strany lámal za stavu 1:1, kdy jsme podle mého názoru měli tři situace, kdy jsme měli přidat druhý gól. Třeba by to skončilo úplně jinak, takhle jsme si o takový výsledek koledovali sami těmi věcmi, které jsme nedokázali dohrát. Pokud se budeme chovat takhle naivně, nebudou nás trestat jenom Teplice, ale bude to hodně těžké...“

Nicméně obrana vypadá hodně děravě...

„Spousta nepřesností. Můj názor je, že asi chceme po hráčích něco, na co nejsou úplně zvyklí. Mezihra, kombinace, rozehrávka... Nedaří se nám to, děláme spoustu chyb. Situace neřešíme správně, nedostáváme se do lepšího postavení v předfinální fázi. Spousta věcí nás brzdí.“

Třeba jako standardní situace, viz Knapíkův gól?

„Už v minulém zápase se Zlínem jsme dostali gól z rohu, musíte se zeptat hráčů. Všichni mají své úkoly, své hráče. Když se s nimi nechytnou, je to těžké. Nám dal gól asi nejvyšší hráč na hřišti, kterého když budete bránit jako my, tak mu to zjednodušíte. Chyba naší defenzivy.“

Necítíte u některých hráčů v osobní zodpovědnosti ležérní přístup?

„Nevím, jestli je to ležérní přístup. Spíš si myslím, že po nich chceme, aby hráli fotbal, ale někdy to není optimální. Možná by jim prospěla větší jednoduchost a hra na jistotu, z opaku asi vychází chyby. Vám to pak připadá jako lehkomyslnost, ale spíš jsou to chyby při rozehrávce, po kterých chodí soupeř do brejkových situací. A ty jsou pak nepříjemné. Na druhou stranu máte pravdu v tom, že asi polovinu těch situací si chybami tvoříme sami. Teď je otázka, jestli jen kopat, nebo hrát fotbal. Furt věřím v to, že když tyto situace budeme v budoucnosti řešit správně, bude to naše plus. Otázkou je, jestli na to bude čas...“

A máte na takový způsob hry vůbec potřebné hráče?

„Baník má hráče, jaké má. Jsou tady hráči, kteří v jiných klubech nejsou. Teď bude třeba zvážit, na co máme a nemáme. První čtyři kola a hlavně domácí zápasy nám trošku otevřely oči. Nemáme vzadu asi úplně tvořivé hráče. Vy se asi na záznam dívat nebudete, ale kdyby ano, viděli byste třeba, že některý hráč má před sebou padesát metrů volného prostoru, ale nedokáže balon vytáhnout. To už asi není o tom, jestli to umí, ale o sebevědomí. Potřebujeme přečíslovat soupeřovu defenzivu. Pokud to budeme jen posouvat do boku nebo valit dopředu nákopy, bude to strašně těžké.“

Baník - Teplice: Upřel sudí Baníku roh? Frydrychova střela byla (asi) tečována, místo toho tři ŽK pro Baníkovce Video se připravuje ...

O ustoupení od tohoto způsoby hry neuvažujete?

„Pokud od něj ustoupím, budu v Přerově.“

Po prohře a neproměněných šancích se to asi těžko hodnotí, ale dá se stavět na kooperaci útočné čtveřice Klíma, Kuzmanovič, Buchta, Jaroň, která vypadala velmi dobře?

„Řekl jste to vlastně správně. Pokud máme tři velké příležitosti za stavu 1:1 a nedáme z toho ani gól, navíc sami inkasujeme po laxním bránění, tak tohle je příčina výsledku. Možná jsme takových situací měli dokonce pět až šest, pak přišel kvůli nemohoucnosti a neschopnosti ve finální fázi trest. Vůbec tím nechci snižovat výkon Teplic, ale my jsme si porážku zavinili sami.“

Duel s Teplicemi měl posloužit k napravení nepovedeného začátku sezony. Místo toho máte pořád čtyři body...

„Určitě se nám to nepodařilo. Hráli jsme třikrát doma a uhráli jsme tři body.“

Proč jste střídal Davida Buchtu? Vynucené, nebo taktické rozhodnutí?

„Nevím, jestli jste si toho všimli, ale prohrávali jsme. Proto jsme chtěli posílit útočnou fázi a dát do hry čerstvé hráče. Možná jsme od některých čekali víc, ale rozdíl zas nebyl takový. David nehrál špatně, ale chtěli jsme oživit ofenzivu.“

Už se našel doktor Štrosmajer pro Ladislava Almásiho?

„Ještě mě napadlo jméno jiného doktora... (úsměv) Ne, teď vážně: Almási už začíná individuálně pracovat, už nějaké věci dělá. Ale stejně je to o jeho pocitu a chvíli, kdy řekne, že je stoprocentně fit. Asi těžko mu někdo bude valit injekce do nohy, aby nastoupil na dvacet minut. Nebylo by to optimální, nechceme to. Až bude zdravý, tak bude zdravý.“

Chce to v Baníku trpělivost?

„Trpělivost má svoje hranice, ale my už asi jiné hráče neseženeme. Budeme pracovat s těmi, které máme. Musíme se z toho dostat sami, nikdo jiný nám nepomůže. Nepomůže nám ani někdo, kdo by nám ani pomoct nemusel, stačilo by třeba jen něco rozhodnout správně... Nebudeme se dívat doleva ani doprava, jsme v tom jen my.“