Silnější a silnější. Priske přidává cihly, rady chodí i přes vysílačku

Od Liberce k Mladé Boleslavi. Sekvence čtyř utkání, které znázorňují výkonnostní trend Sparty. Vzestupný trend. Zatímco na úvod ligy působili Letenští hodně syrově (a Slovanu odevzdali všechny body), v sobotu večer nabídli dosud své nejdominantnější představení. „Nejsem si jistý, že to je náš vrchol. Celý tým ale vyslal jasný vzkaz, na co má,“ chválil dánský kouč po skládce Mladé Boleslavi 3:1.

Byl to důležitý leitmotiv sparťanského léta. Ať už sportovní ředitel Tomáš Rosický či manažer A-týmu Tomáš Sivok shodně mluvili o tom, že mužstvo pod novým realizačním týmem bude potřebovat čas, než převede veškeré herní aspekty z papíru na hřiště. Že to nemusí být hned.

Dosavadní vývoj sezony jim dává za pravdu. Sparta se totiž neustále zlepšuje. Krok po kroku, víkend od víkendu. Trenér Brian Priske přidává na pomyslnou zeď další a další cihly.

„Zlepšení je v naší hře jasně patrné. Doufám ale, že ještě nejsme na konci cesty,“ mrkl po výhře v Mladé Boleslavi spiklenecky zkušený záložník David Pavelka.

Právě v městě automobilů nabídla Sparta svůj dosud nejkompletnější výkon. Duel měla pevně pod kontrolou, nenechala se zlomit inkasovanou brankou. A po změně stran přiložila pod kotel tak mohutně, že zápas jako by nic otočila.

„Je důležité v těchto momentech zůstat klidný. Nebýt emočně tolik vypjatý. Nejde se pouze zlobit na tým, protože prohrává 0:1. Udělali jsme taktickou změnu a přešli na rozestavení se dvěma útočníky. To nám pomohlo,“ hodnotil Priske.

Práce dánského kouče a jeho kolegů se do dění na hřišti začíná viditelně vpisovat. Sparta je mnohem pevnější v defenzivě, všechny tři dosud inkasované branky v lize obdržela po standardních situacích. Ze hry soupeřům povoluje naprosté minimum.

Priske navíc dokáže reagovat na vývoj hry. Rychle, pragmaticky, účelně. Nemusí při tom spoléhat pouze na své oči, k dispozici má silný podpůrný tým. Na tribuně sedící hlavní analytik Stephen Foyston je spojený přes vysílačku s asistentem Thomasem Nörgaardem a dodává své postřehy.

Už po několika minutách utkání v Boleslavi kolegovi třeba hlásil, že si sparťané mohou dovolit přebírat míč do ofenzivnějšího postavení, protože od nich soupeři odskakují do nižších pozic a přenechávají jim tak dostatečný prostor.

Na první pohled nejvýraznější je ale posun v tom, jak Pražané dokážou kontrolovat zápas. V Boleslavi v tomto směru dominovali zejména střední záložníci Pavelka s Lukášem Sadílkem, kteří určovali tempo hry a protihráče na stejné pozici naprosto zastínili.

Vypovídající je především statistika, kolik přihrávek si vymění tým na polovině soupeře před tím, než o balon přijde. Zatímco Sparta jich v průměru zkompletovala téměř 21, Středočeši se dostali sotva přes šest.

O čem to svědčí? Že rudí dokážou skvěle reagovat na ztrátu míče a promptně ho znovu získávají do svého držení. Tím soupeře nutí k tomu, že dlouhé minuty běhá jen tak do luftu. A to stojí síly.

„I proto jsem o půli cítil, že neprohrajeme. Říkal jsem to i v kabině. Věřil jsem, že Boleslav nemůže vydržet tempo, běhali hodně bez míče,“ prohlásil Pavelka.

Mladoboleslavský kouč Pavel Hoftych této tezi musel dát za pravdu.

„Současná Sparta je fyzicky nabušená. To my jsme sice taky, ale když se běhá bez balonu, je to složité,“ pokrčil rameny zkušený trenér.

Ano, jestli v minulosti soupeři spoléhali, že sparťané v pozdějších fázích zápasů jednoduše „dodýchají“, pod Priskem na něco takového čekají marně.

Pavelka se Sadílkem navíc vykázali vysokou úspěšnost přihrávek do horní třetiny hřiště (shodně 86 %), čímž drželi soupeře neustále na krátkém řetězu. Když se k tomu přidá Priskeho vklad, tedy přeskupení řad a sázka na rozdílového Tomáše Čvančaru, vzniká mozaika, jenž ze Sparty dělá tým, proti kterému se nehraje vůbec příjemně.

Zapomínat se navíc nesmí na to, že Letenští museli fungovat bez svých pilířů. Ladislav Krejčí mladší nadále laboruje se zdravotními problémy, Jan Kuchta má stopku za vyloučení proti Liberci a Dávid Hancko dolaďuje přestup do Feyenoordu. Přesto tyhle absence v sobotu nebyly znát.

Proč? Protože Letenští oproti minulosti daleko pevněji stojí na herním systému, nikoli na závislosti na jednotlivých individualitách.

„Je to přesně o tom, že máme herní systém a je jedno, kdo na těch pozicích bude hrát. Pokud si zažijeme automatismy, dokážeme si poradit i v různých složeních,“ pochvaloval si Pavelka.

Bude zajímavé sledovat, kam se v dalším průběhu sezony bude Sparta výkonnostně posouvat. Pokud si udrží stávající trend, musí se před ní mít všichni soupeři na pozoru.

