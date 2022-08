Pavelka: Boleslav nemohla udržet tempo. Za gól si nás trenéři vychutnají

Ukázal dominantní výkon ve druhém poločase a reakce na průběžný výsledek, kam jste se od léta pod trenérem Priskem posunuli?

„Určitě, ale doufám, že to ještě není konec cesty. Minulý víkend proti Olomouci v naší hře bylo taky hodně prvků, na kterých od léta pracujeme. Teď jsme to zase posunuli, bylo tam od nás hodně dobrých věcí. Pořád nás ale trápí hra na posledních třiceti čtyřiceti metrech, kde se zápasy rozhodují. Tam bychom měli být kreativnější, dominantnější.“

Nezatrnulo vám, když jste krátce před poločasem inkasovali?

„O půli jsem cítil, že neprohrajeme. Říkal jsem to i v kabině. Věřil jsem, že Boleslav nemůže vydržet tempo, běhali hodně bez míče. Naše góly navíc padly po delších pasážích, kdy jsme drželi balon. Nezvládnutá standardka je ale špatně, trenéři si nás v týdnu vychutnají.“ (lehce se usměje)

Jak vám sedí spolupráce s Lukášem Sadílkem ve středu pole? Proti Mladé Boleslavi jste zejména ve druhém poločase vládli.

„Mně se s ním hraje dobře. Je to přesně o tom, že máme herní systém a je jedno, kdo na těch pozicích bude hrát. Pokud si zažijeme, automatismy, vypořádáme se s tím i v jiném složení. Sáďa je hodně aktivní, dělá náběhy, trhá prostor, já jsem díky tomu víc na balonu. Vyhovuje nám to.“

Kvalitní výkon jste mohl hned v úvodu korunovat i gólem, že?

„Jasně, měla to být branka, stoprocentní šance. Pokud bychom vedli 1:0, mohlo to probíhat jinak. Za vedení by se nám hrálo lépe. Začátky zápasů nás ale obecně těší, jsme v nich dominantní. Jen musíme být efektivnější.“

Ladislav Krejčí mladší má zdravotní problémy, Dávid Hancko je na odchodu do Nizozemska. Cítíte, že na vašich bedrech nyní leží větší zodpovědnost za celé mužstvo?

„Pro mě se nic nezměnilo. I když jsem vynechal přípravu, cítil jsem, že prostor dostanu. Trenér se mnou mluvil tak, že se mnou počítá. Jsem jeden z těch zkušenějších. Páska pro mě není důležitá, odchod Dávida je nepříjemný, ale všichni mu to přejeme. Je to jeden z lídrů, pomohl nám i gólově. Zodpovědnost je možná větší, ale není to jen o mě. O prostor na hřišti i v kabině si můžou říct i další kluci.“

Během léta jste laboroval se zdravotními problémy, už jste po fyzické stránce na svém optimu?

„Ještě to není ideální, mám za sebou dva nebo tři plné týdny tréninků, kdy jsem nic nevynechal. Tréninkové dávky zvládám, nejlepší trénink je stejně zápas. Teď už jsem se fyzicky zase cítil lépe než před týdnem. Doufám, že se to bude dál zlepšovat, Christian Clarup nás sleduje, udělá mi plán, abych byl co nejrychleji na topu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Donát Hosté: 50. Juliš, 58. Sörensen, 89. Čvančara Sestavy Domácí: Polaček – Pech, D. Šimek, Suchý, Karafiát – Donát (71. Krobot), Dancák (86. Žitný) – Stránský (66. Fulnek), Matějovský (C), Ladra (86. Skalák) – Mil. Škoda. Hosté: Holec – Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer – Karabec (46. Čvančara), Daněk (83. Wiesner), Pavelka (C), Sadílek, Pešek (24. Jankto, 72. Fortelný) – Juliš (72. Drchal). Náhradníci Domácí: Šeda, Žitný, Skalák, Fulnek, Dufek, Látal, Krobot, Darmovzal, Mašek Hosté: Heča, Panák, Wiesner, Fortelný, Jankto, Minčev, Sáček, Čvančara, Drchal Karty Domácí: Suchý, Stránský, Matějovský, D. Šimek, Krobot Hosté: Pavelka, Jankto Rozhodčí Petr Hocek – Kamil Hájek, Jakub Hrabovský Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4713 diváků

