Tecl po hattricku: Nehoním si triko, chci trofeje. Trenéři mají z čeho vybírat

Bum, bác a ještě jednou bum. Stanislav Tecl se v lize naposledy trefil dvacátého dubna proti Zlínu. Od té doby ani ťuk. Až v neděli proti Pardubicím se zase připomněl. A jak! Za sedmnáct minut nasázel hattrick a dal jasně najevo, že nemíní vyklízet pozice. S jednatřicetiletým útočníkem se pořád musí počítat. Co třeba už ve čtvrtek v odvetě play off o Konferenční ligu proti Rakówu? „Budu rád, když šanci dostanu. A pokud ano, budu dělat všechno, abych ji využil,“ pronesl v bojovné tónině.

Mohlo to být před odvetou s Rakówem lepší?

„Dneska jsme hráli asi tak, jak bychom si všichni představovali. Konečně jsme podali dobrý týmový výkon, soupeře nepustili ani do jediné šance a sami si jich vytvořili spoustu. Můžeme být spokojení.“

Vstřelil jste čtvrtý kariérní hattrick v profesionální soutěži. Vybavíte si všechny? I ten ve druhé lize za Jihlavu proti sparťanskému béčku?

„Určitě jo. Vím, že první byl v Praze, prvoligový.“

To se pletete. Dříve jste se trefil právě za Jihlavu.

„A jo. (usměje se) Máte pravdu. Proti béčku Sparty. Teď už bych to asi dohromady nějak dal… Pro mě jsou všechny na stejné úrovni. Když se to povede, tak je to pokaždé krásný. Fakt si vážím každého gólu, za hattricky jsem rád. Nicméně je důležité, abych góly přidával i v dalších utkáních.“

Mohl jste vstřelit klidně pět branek.

„Jistě, proměnil jsem asi padesát procent všeho, ale zaplaťpánbůh za to. Jsem rád, že jsem se po dlouhé době trefil, a doufám, že ne naposledy.“

Před vámi jsou v tabulce střelců hattricků pouze David Lafata, Horst Siegl a Libor Došek. Toužíte je dohnat?

„Ježíš, tohle jsem ani nevěděl. Je to pro mě úplně nová informace. Víte co, důležité je, abychom na konci sezony slavili titul. Jestli k tomu přispěju hattrickem nebo jen gólem, budu šťastný úplně stejně. Neženu se za hattricky, nehoním si triko, chci hlavně trofeje.“

Věříte, že vám střelecké probuzení pomůže k většímu hernímu prostoru ve čtvrtek proti Rakówu?

„To nevím. Budu rád, když šanci dostanu. A pokud ano, budu dělat všechno, abych ji využil. Trenéři mají z čeho vybírat, dneska sestavu trefili, tak snad to bude pokračovat i ve zbytku sezony.“