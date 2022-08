Mikolanda o Slavii a cizincích: Řešil se Plavšič, ale... Co bych jim nepřál

Navzdory vysoce nepřesvědčivému výkonu Petr Mikolanda Slavii věří. Ale pouze v případě, že dramaticky upraví styl hry. Jinak to bude mít v play off o Konferenční ligu proti polskému Rakówu extrémně složité. Obzvlášť po úvodním nárazu 1:2 . „Ve čtvrtek se ukáže, zda se podzim bude v Edenu hodnotit jako úspěšný. Pokud by Slavia nedej bože nepostoupila, bude se muset velmi vážně zamyslet nad stavem kádru. Zda prodávat, či nikoliv. Zda udržet kvalitu a pokračovat dál,“ zamýšlí se bývalý střelec.

Co musí Slavia do odvety zlepšit?

„Je tam hned několik věcí. Prvním bodem je soubojové chování. Ať už ve vzduchu nebo na zemi. V této statistice prohráli tak sedmdesát procent soubojů. Druhým důležitým aspektem je nepřizpůsobit se soupeři, jeho záměrům. To se v úvodním zápase nedělo. Slavia potřebuje hrát víc míčů nahoru, přebírat si balony směrem vpřed a nebát se využívat odzadu kolmé míče do pozice hrotového útočníka. A následně jej víc doplňovat druhou vlnou, protože ve čtvrtek se tak vůbec nedělo. Lingr se pral se třemi stopery. Byl na to úplně sám.“

Kde ještě vidíte prostor pro zlepšení?

„V odvetě bude hrát Raków na brejky. Primárně přijedou bránit. Klíčová bude