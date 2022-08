Drtivá výhra Slavie: Teclova továrna na hattricky a Juráskovy „rohlíky“

Video se připravuje ... Když se sečte milionová povaha Stanislava Tecla a výkon, jaký předvedl proti Pardubicím, je to ideální parťák a svěřenec. Kromě něj se ale v utkání předvedl i v evropských duelech opomíjený obránce David Jurásek, tým už by navíc mohl těžit z přínosu dalšího lídra Lukáše Masopusta. Co ukázala vysoká výhra Slavie nad Pardubicemi?

Vyladění před osudovým čtvrtkem Takový zápas Slavia přesně potřebovala. S ničím se nemazlit, soupeře zasypat spoustou střel, padesát procent šancí proměnit a kvalitním herním výkonem si vylepšit sebevědomí po bídě v Polsku. Všechno se povedlo. Pardubice byly bez šance. Sedm kulí v jejich síti věrně vystihuje obraz utkání. Za tři dny to ale bude mnohem složitější. Raków nejsou Pardubice (při vší úctě)… „Ve čtvrtek to bude jiný zápas. Doufám, že nám to naznačilo cestu, která je potřeba k tomu, abychom byli úspěšní. Je to touha hrát. Byli jsme nažhavení, tým si pomáhal. Nikdo ani na chvilku nevypnul a hrál, jak se má. Jsem rád, že se tým poučil,“ pronesl Jindřich Trpišovský. Slavia - Pardubice: Usor si po skvělé Ichově průnikovce poradil senzačně, 7:0 Video se připravuje ...

Juráskovy chutné „rohlíky“ Ve Slavii nemá jistou pozici. Musí bojovat o to, aby byl vůbec zapsán na soupisku pro evropské poháry. A když se v Čenstochové chystá nahradit zraněného Oscara, na hřiště putuje Plavšič… Mnozí experti zacházení s Davidem Juráskem nerozumí. Proti Pardubicím zimní posila z Mladé Boleslavi opět naznačila svůj obrovský ofenzivní potenciál. Způsob, jakým levý bek sázel „rohlíky“ do pokutového území, byl omračující. Z jednoho skvělého centru se na zadní tyči prosadil David Douděra, další Juráskovu chuťovku spálil Stanislav Tecl. Mimochodem, v předchozím domácím zápase dvakrát skóroval proti Zlínu. Směrem dopředu ukazuje velké věci, ale… „Musí se posunout v defenzivní práci. Je obrovsky zajímavý, ale někdy bereme v potaz, jací proti nám hrají křídelníci soupeře. Moc mu věříme, dopředu je špička ligy, ale potřebujeme komplexnost i v obraně,“ nabídl svůj pohled Trpišovský. Slavia - Pardubice: Slastný centr Juráska na Douděru, který krásně zavěsil na 1:0! Video se připravuje ...

Asistent Maso Slavia jej potřebuje v maximálním komfortu a on se opravdu postupně vrací do herní kondice. Lukáš Masopust hlásí příchod dobré pohody v pravý čas. V utkání s Pardubicemi dvakrát báječně nabil na branku Stanislavu Teclovi. Pokaždé mu bezprostředním pasem nachystal ideální střeleckou pozici. Český reprezentant navíc na pozici krajního záložníka vydržel na place celou hodinu. I to je před čtvrteční odvetou s Rakówem příjemné povzbuzení pro celou Slavii. Slavia - Pardubice: Druhá Teclova trefa! K bližší tyči zvýšil na 3:0 Video se připravuje ...