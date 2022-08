9,56! Teclův rekord v iSport Indexu. Cifra se bude těžko překonávat, ale...

Sází to často po velkých kusech. Od svého posledního návratu na Slavii, tedy od ledna 2018, kdy si kouč Jindřich Trpišovský vyžádal jeho stažení z jabloneckého hostování, potřeboval Stanislav Tecl na 28 soutěžních zásahů v červenobílém dresu devatenáct utkání.

Třetiligovým Karlovým Varům nabouchal v poháru čtyři góly. Hattrick vstřelil českobudějovickému Dynamu a naposledy Pardubicím, dvakrát se prosadil po dvou brankách a zbylých čtrnáct tref tedy rozmístil do čtrnácti startů.

Pak je tu ostatních 94 zápasů, do nichž nastoupil, a neprosadil se v nich. Více než 83 procent jeho soutěžních startů vyznělo z hlediska produktivity do ztracena.

iSport Index: kompletní informace a pořadí najdete ZDE >>>

A to je právě ten prostor, ve kterém probíhá velmi živé fanouškovské rozřazování – na tábor Teclových kritiků, a na jeho neústupné obránce, mezi nimiž je klíčovou osobou současný kouč „sešívaných“ Trpišovský.

„Kritika na něj je někdy přehnaná, stojím si za tím, že je to nadstandardní ligový útočník. Teď mu to tam spadlo, bude se o něm mluvit dobře, někdy ale předvede dobrý výkon, i když gól nedá,“ stál si za svým Trpišovský po utkání s Pardubicemi, kdy díky Teclově výkonu držel v ruce všechny trumfy.

Slávistický útočník vyšel naprosto famózně i v nově vzniklém iSport Indexu, který sleduje ofenzivní přínos hráčů pro tým, a dostal se na známku 9,56. Taková cifra se bude komukoliv v celém zbytku sezony velmi složitě překonávat.

„Ale nejde jen o fotbalové věci, týmu prospívá i díky mentálním, vůdcovským schopnostem, které nejsou vidět,“ říká opakovaně Trpišovský.

V kolektivním sportu nelze brát podobný argument na lehkou váhu, zmíněnou dovednost hráči získávají s věkem a profesními prožitky a předávají ji mladším rozjančeným kolegům. Díky tomu vzniká chemie, lepší spolupráce, tým je odolnější, stabilnější. A kdo Stanislava Tecla zná, řekne vám, že tohle umí.

„Už mi není dvacet, kdy bych to nesl hůř, znám svou roli v kádru a snažím se pomáhat klukům. Mám už věk, abych mohl ostatním poradit, o to se snažím především. Nehoním si triko, neženu se za hattricky, chci hlavně týmové trofeje a úspěchy,“ říká jihlavský odchovanec příkladně a se zcela vážnou tváří o vysedávání mezi náhradníky. Věříte mu to od prvního písmene až po tečku za větou.

Prvního září oslaví dvaatřicet let, smlouva ve Slavii mu podle dostupných pramenů končí příští červen. I vedení klubu pochopitelně dumá nad tím, do jaké míry se ještě vyplatí držet v mužstvu útočníka s několikamilionovým ročním platem a s nespolehlivou produktivitou, byť chápavého a s dobrým vlivem na ostatní.

Kdejaká hospodyňka se znalostí situace by měla v tomto případě nejspíš rychle jasno. Ale Tecl je jiné kafe. I přes kritiku, kterou často musí kousat, zaslouží empatii a uznání. Přesně tak, jak by to mělo vypadat i za necelý rok, kdyby se klub a útočník rozhodli z rozumu rozejít.