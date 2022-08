INSIDER: Ať Jurásek hraje, bude jako Bah, říká Brabec. Čvančara à la Lafata

Dvě podoby nabízí fotbalová Slavia. Jednou je nesourodý tým z Čenstochové v play off Konferenční ligy – a tou druhou demoliční četa, jež smetla impozantně 7:0 Pardubice. V mezinárodních utkáních také ukazuje víc zahraniční outfit, ve zbylých zase ten tuzemské provenience. Který obrázek je tedy více vypovídající před klíčovou čtvrteční odvetou o podzim v Evropě? „Ten z Rakówa. Ukázal, že Slavia bude mít problémy, rozhodovat bude každý detail,“ upozorňuje bývalý stoper červenobílých Erich Brabec.

Další host pořadu LIGOVÝ INSIDER rozebírá hlavně neustálé změny v sestavě, ale věnuje se rovněž sparťanskému útočníkovi Tomáši Čvančarovi. „Nemá problém jít ve stopách sparťanských střelců, jako byli Siegl nebo Lafata. A ukázal, že není sobec,“ míní Brabec. Dojde při tom i na jeden pozoruhodný moment z nastaveného času duelu v Mladé Boleslavi…

I pro slávistickou legendu Vladimíra Šmicera je základní sestava jeho srdečního týmu tak trochu záhadou. Nebo jinak: nemá se moc čeho, respektive koho chytit. „Za devět soutěžních zápasů trenérský štáb protočil už devětadvacet hráčů, to je extrémní číslo,“ glosuje Brabec. „Teď už bych čekal, že sestava bude krystalizovat,“ dodává.

Jedna věc jsou objektivní důvody masivního střídání jmen v zápise jako zdravotní indispozice či distanc kvůli kartám. Jinou však ty čistě z vůle trenéra Jindřicha Trpišovského a jeho lidí. Otázkou pak je, nakolik to umožňuje přirozený rozvoj některých hráčů, jejichž role se výrazně mění.

Nejvíce pozornosti v této souvislosti poutá obránce David Jurásek, který se na české scéně umí blýsknout skvělými „rohlíky“ do šestnáctky soupeře, jako proti Pardubicím, i góly – jenže zároveň chybí na „evropské“ soupisce. „Bylo to pro mě obrovské překvapení,“ netají Brabec, naposledy asistent trenéra Bohemians Luďka Klusáčka. „Jurásek má velký potenciál pro Slavii i národní tým do budoucna.“

V Čenstochové se však na jeho pozici zničehonic ocitl dokonce Srdjan Plavšič, s nímž se jinak od začátku sezony v áčku nepočítalo. Trpišovský i po debaklu uštědřeném Pardubicím hovořil o tom, že Jurásek je skvělý do ofenzivy, ale naopak v defenzivě má ještě rezervy.

„Ale to měl Alexander Bah taky,“ připomíná Brabec nedávného stabilního hráče a hvězdu Slavie, jež odešla v létě za 200 milionů korun do Benfiky Lisabon. „Když bude Jurásek pravidelně hrát, bude mít stejná čísla jako Bah,“ o tom jsem přesvědčen,“ říká rázně a zmiňuje ještě jedno jméno s výtečnými předpoklady, ovšem s nevelkou minutáží.

Vedle toho se trojnásobný ligový mistr (dvakrát se Slavií, jednou se Spartou) také vyjadřuje na téma početné „cizinecké legie“ ve Slavii a věnuje se i tomu, nakolik se to může odrážet v (ne)souhře obranné řady. Konkrétní je v případě stoperů Aihama Ousoua a Eduarda Santose a vysvětluje, kde je problém. Přičemž padne i zajímavé přirovnání k Matthijsi de Ligtovi a Leonardu Bonuccimu, kteří se na čas sešli v Juventusu Turín…

LIGOVÝ INSIDER s Erichem Brabcem

Nepřehání to trenér Jindřich Trpišovský s příchody nových hráčů?

s příchody nových hráčů? Je česká šatna specifická a za jakých okolností funguje?

a za jakých okolností funguje? Má Slavia dostatek lídrů , kteří udrží v týmu pořádek?

, kteří udrží v týmu pořádek? Proč trpí slávistický trenérský štáb na Stanislava Tecla ?

? Změní nějak hattrick v síti Pardubic pozici útočníka, který to ani u slávistů nemá lehké?

pozici útočníka, který to ani u slávistů nemá lehké? AKCE KOLA: Může si Lukáš Juliš i v konkurenci Jana Kuchty vydobýt někdejší pozici?

Může si Lukáš Juliš i v konkurenci Jana Kuchty vydobýt někdejší pozici? V jakém světle se ukázal Tomáš Čvančara , který rozhodl zápas v Mladé Boleslavi?

, který rozhodl zápas v Mladé Boleslavi? Jak přesně trenér Brian Priske využívá dva útočníky?

využívá dva útočníky? Co se v Boleslavi odehrálo před dvěma kuriózními žlutými kartami ?

? Proč Baník místo velkého restartu klopýtá?

místo velkého restartu klopýtá? HLÁŠKY KOLA: návštěva olomoucké ZOO, když musíte hrát hezký fotbal a Vrbova vzpomínka na Přerov