Nová Viktoria: plná kasa a silný partner. Šádek je „na chvilku živý“

Pod taktovkou „kouzelníka“ Adolfa Šádka utekla Viktoria Plzeň hrobníkovi z lopaty, po úterním sražení Karabachu počtvrté v historii pronikla do Ligy mistrů a počítá tučné zisky. Klub se bez ekonomicky silného majitele řítil do dluhové spirály, nicméně příjmy z elitní soutěže zachraňují novou éru. Podle odhadu deníku Sport a serveru iSport.cz se západočeskému bossovi podaří do konce sezony splatit závazky i naplnit rozpočet na aktuální ročník. Několik zdrojů navíc potvrdilo, že velmi blízko je příchod nového silného partnera.