Řezníček o relaxu na D1 i Ševčíkovi: Poslechne, i když nemám pravdu

Nechcete s ním jít do souboje. „Je fakt tvrdý,“ přitakává stoper Lukáš Endl, Řezníčkův brněnský spoluhráč. Když se o vás při přebírání míče opře zády a rukama, nemáte šanci se přes něj dostat. Naloží vám od cesty, rány i přijme a jede dál. Buldozer Jakub Řezníček bude chtít v neděli převálcovat defenzivu Slavie. Nejen o tom vypráví v rozhovoru pro Sport a web isport.cz.

Srbská bude v neděli po dlouhé době vyprodaná. Bude to velký zápas?

„Pro někoho to bude větší. Já už jsem takové zápasy zažil. Každopádně se na to těšíme, chceme odevzdat maximum a získat nějaký bod. Je fakt, že plnou Srbskou jsem ještě nezažil. Nějaké góly jsem Slavii asi dal, ale v posledních letech je tak dominantní, že jsem s ní spíš zápasy prohrával.“

Čekal jste, že budete mít po třech kolech sedm bodů?

„Upřímně, nečekal. Věřil jsem, že se na to nachystáme a budeme hrát dobře. S tolika body jsem nepočítal, ale máme je zaslouženě. Měli jsme soupeře, kteří chtěli hrát fotbal. Vyrovnali jsme se jim, ne-li je předčili. Asi nám pomohl první zápas se Slováckem (2:2), které dál prokazuje sílu a vyhrává. My jsme s ním udrželi krok. Atmosféra je teď fajn. Táhneme za jeden provaz. Ale nikdo nemůže čekat, že za celou sezonu neprohrajeme. Důležité je se hned sebrat a bojovat dál.“

Před startem soutěže Zbrojovku nemálo expertů tipovalo na sestup. Motivuje vás to?

„Někoho tam napsat musí…My jsme nováček. Pro nás je to samozřejmě motivace dokázat, že se ti lidé spletli. Nový ročník začal hezky. Fandí nám i Zavoš ( Pavel Zavadil ), voláme si. Těším se, až bude mít čas a přijede se na nás podívat. I on nám pomohl k postupu. I když kvůli zranění moc nehrál, kluci si za ním chodili pro radu. Byl důležitou součástí postupové kabiny.“

Je daleko těžší střílet góly v první lize než ve druhé?

„Ve druhé jsme měli víc šancí. V první máte jednu dvě a musíte je proměnit. Je to o nás. Když budeme fungovat jako doteď, příležitosti si vytvoříme a mohl bych přidat i nějaké góly. Ve všech třech zápasech jsem se cítil dobře. Myslím, že jsem předvedl podobné výkony. Furt chci dávat góly. Od toho jsem útočník. Ale není to tak, že když neskóruju a vyhrajeme, jsem naštvaný. To vůbec ne.“

Naposledy proti Mladé Boleslavi jste dřel až do konce. Většinou vás kouč střídá dřív. Co se stalo?

„Jsem připravený na celé zápasy, žádný problém. Ve druhé lize jsem taky skoro nestřídal. Se Slováckem to chtěl trenér obměnit a v Olomouci jsem si za stavu 2:0 pro nás řekl o střídání sám. S Boleslaví jsem to vydržel celé.“

Vnímal jste nové pochybnosti o vaší osobě? Jestli se prosadíte i mezi elitou a podobně?

„Třeba to někdo říkal. (krčí rameny) Ke mně se to před touto sezonou moc nedoneslo. Před tou minulou ano. Ale určitě si to někdo myslel. Všichni mi nefandí. Jsou různé tábory lidí. Na mně je, abych dokázal, že ligu ještě hrát můžu. Já jsem o sobě přesvědčený byl. Ale všechno se musí sladit s týmem. Bez dobrého týmu není útočník nic.“

Vám funguje souhra se záložníkem Michalem Ševčíkem. Má v sobě opravdu něco geniálního?

„Všichni vidí, že je šikovný. Přebírá míče nahoru, má techniku, zdravé sebevědomí, jde si za svým cílem. To je dobře. Samozřejmě na sobě musí furt pracovat. Jsem rád, že u toho můžu být a že pode mnou sbírá míče. Myslím, že i jemu to vyhovuje. Máme v něm klenot, přeju mu to. Fotbalista je výborný, i když hlavou góly asi moc dávat nebude a souboje taky může zlepšit.“

On je složitější povaha, vy také. Vyjdete spolu?

„Ševa je charakterní kluk. Když mu něco řeknu, poslechne. I kdybych neměl pravdu. (úsměv) Jede dál. Je v něm velký potenciál. Má před sebou hezkou budoucnost.“

Druhým klenotem je stoper Lukáš Endl. Co vidíte v něm?

„Taky je ambiciózní. Měl výkyvy, což je u mladého stopera normální. Teď se zvednul, předvádí výborné výkony. Musím to zaklepat. (klepe na sedačku) Na naši obranu se zapomíná. Ti kluci spolu fungují, spolupracují. A i Éďa tím pádem roste. Je vysoký, silný v obranných hlavičkách a vzdušných soubojích. To by měla být jeho doména. Musí zlepšit rozehrávku, ale to přijde s věkem a zkušenostmi.“

Pořád platí, že rodina zůstala v Praze?

„Jo, jezdím za ní, jak se dá. Malá jde do druhé třídy, je to komplikované. Ale do Teplic jsem jezdil každý den dva roky v kuse. Nemám s tím žádný problém, dá se tak fungovat. V autě si popřemýšlím, zrelaxuju, poslechnu muziku. Dálnice D1 je teď opravená, což je super. Dá se to skloubit, děti jsou to hlavní.“