Liga očima fanoušků: Baník smrdí amatérismem, fotbal na močálu

Zklamaný Eldar Sehič z Baníku po prohře s Teplicemi • FOTO: ČTK / Sznapka Petr Fotbalová liga má dohrané čtvrté kolo. Skoro celé, protože Viktoria Plzeň si zápas se Zbrojovkou odložila, aby se mohla soustředit na úspěšný boj o Ligu mistrů. Odkládalo se i v Ďolíčku, ale jen o dva dny, aby měl trávník aspoň trošku času na vyschnutí. Obrovským překvapením byla výhra Teplice ve Vítkovicích, přečtěte si, jak kolo hodnotí zástupci ligových kotlů.

SLAVIA PRAHA Kde je poučení z minulé sezony? Jaké to bylo překvapení, když Čenstochová v prvním zápase play off Konferenční ligy ukázala sílu, vytrvalost a hlavně odhodlání zvítězit. Po výkonech sešívaných například s Jabloncem nebo s Hradcem Králové se na tým snesla zcela oprávněně kritika. Osobně také nejsem spokojen, přece jenom jsem čekal nějaké poučení z minulé sezony. A pokud přišlo, není tolik vidět. Zejména zranění se zase začínají ve velkém rozjíždět a je na místě přemýšlet, proč tomu tak je. Začátek sezony není opět ideální i přes to, že příprava nebyla letos přerušena jako loni. Jestli chytneme formu zase až na podzim, může být také pozdě. Slávistický fanoušek chce, aby jeho klub hrál poháry, a proto dnešní odvetný zápas s Rakówem rozhoduje o mnohém. Doufám, že uvidím nasazení našich hráčů stejně jako Plzeňských proti Karabachu. A gólovou pohodu jako při zápase s Pardubicemi, které jsme deklasovali 7:0. Upřímně ale nevím, jestli nám tento zápas něco ukázal… DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114 Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Pardubice 7:0. Slastná kanonáda, hattrickem řádil Tecl

SPARTA PRAHA Někomu stačí poločas, někomu ani celý zápas Na začátek zápasu čekalo několik překvapení, Pešek vlevo a na hrotu Juliš. To největší připravil Pavelka, který ve druhé minutě z vyložené příležitosti netrefil ani bránu neboli zařízení, jak se teď často říká. Takovou šanci musí proměnit i fotbalista I. B třídy druhý den po vesnické tancovačce! Mohl být klid jako ve dvou předchozích utkáních. Takhle jsme sice byli takticky lepší, ale fotbal má hlavně bavit. To nám moc nevyšlo, také jsme byli potrestáni. Julišovi nesmírně pomohlo střídání o poločase, kdy parťák v útoku Čvančara začal řádit. Mám na mysli nejenom jeho gól, ale schopnost míč přijmout, zpracovat a fikaně nahrát na první branku. Pro mě jednoznačně nejlepší hráč zápasu na naší straně a měl by dostávat příležitost pravidelně. Drchal taky dobrý, byť šanci neproměnil. Dávid nám odešel do Holandska, což si plně zaslouží. Vzdechy po jeho nenahraditelnosti jsou zbytečné, ať mu slouží hlavně fotbalové zdraví! A teď na ty protinožce, kteří mají vše obráceně, a správně by měli tedy být zeměpisně ve druhé polovině tabulky… Miloš Kolář. 71 let fotbalový důchodce Video se připravuje ... SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:3. Dominantní obrat táhl Čvančara Vše o klubu ZDE

VIKTORIA PLZEŇ V ruletě kouzelníka Šádka padl jackpot Tak se sen splnil, Liga mistrů je zase v Plzni! Jsem zvědav, co řeknou všichni ti kecalové, co tvrdili, že Evropa je jinde, že horko těžko Konferenční liga, bla bla bla… Všichni, úplně všichni si mohou trhnout nohou. Ale popravdě, tohle je vítězství ohromné nezlomné vůle všech hráčů i trenérů. A hlavně kouzelníka pana Šádka. Zřejmě to hrál jako ruletu a padl mu jackpot. Faktem je, že až tak vysoko jsem také nemyslel. Po loňském létě jsem si říkal: Ta Evropská liga by nám taky docela slušela. A je z toho mnohem, mnohem více. Na místě je rovněž pochválit celý kotel, který stále věřil, fandil, podporoval, choreo nádherné a píseň z filmu Vrchní, prchni! byla skvělá třešnička. Fakt všem palec nahoru! Večer se přilepíme k televizi a budeme hltat, koho nám nalosují. Lístky asi budou stát ranec, jenže s tím nic nenaděláme. Těšme se, kdo ví, kdy to budeme mít zase. Je to jako v restauraci: nejdražší menu si taky nedáváš každý měsíc. Čest královně Viktorce, všechna špatná nálada z Plzně pryč! KOVI. 54 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... Plzeň v Lize mistrů! Co Bílek řekne, to trefí, říká Zelenka. Šádkovy klacky, nová éra Viktorie?

BANÍK OSTRAVA Přestupy smrdí těžkým amatérismem Tragické výsledky Baníku pokračují. Zní to asi divně, ale možná je dobře, že jsme s Teplicemi prohráli. Zase bychom se plácali po ramenou, jak jsme ze špatného začátku soutěže venku a jak už bude zase líp. Jenže problém je mnohem hlubší, než se zdá. Naše špatná přestupová politika a skauting nás sráží k zemi čím dál víc. Kdo může za nepovedené a ne zřejmě levné příchody jako například Mena, Potočný, Reiter, Zajíc a posledně do béčka přeřazení Budínský, Chlumecký a Juroška?! Ne všechny transfery se povedou, ale u nás to už smrdí těžkým amatérismem. Točíme se už pět let v bludném kruhu, ve kterém byl vystřídán jak sportovní ředitel, tak trenéři. O počtu hráčů ven a do klubu radši ani nemluvím. Bez většího řezu v klubu a posílení v kádru se dále nehneme. Trenéru Vrbovi (k vysněným pohárům by nepomohl ani sir Ferguson) současnou situaci nezávidím. Svým způsobem je mi ho i líto. Obrana působí více než nejistě a máme jednu z nejslabších středních záloh v lize. Doufám, že mančaft začne aspoň bojovat… David Liveč. 41 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - Teplice 1:2. Šok pro favorita, rozhodující úder v závěru