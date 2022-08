Pokorný, nebo Chlumecký? Olomouc řeší příchod stopera z Baníku

Díru po odchodu Václava Jemelky do Plzně a konci kariéry Romana Hubníka by na olomouckém Andrově stadionu brzy mohl zacelit Jakub Pokorný. Stoper, který v této sezoně nechyběl v dresu Baníku zatím ani minutu, má od ostravského klubu povolení hledat si angažmá. A právě Sigma svůj zájem zintenzivnila. Na pětadvacetiletého obránce se nicméně vyptávají i další české celky. Pokud by k dohodě nedošlo, což se nepředpokládá, je variantou i další Slezan Martin Chlumecký.

Vysněnou stoperskou posilou Olomouce by se mohl stát pětadvacetiletý Jakub Pokorný, jehož Baník ve čtvrtek vyřadil z prvoligového kádru a přesunul ho do béčka. Stalo se tak poté, co sám hráč opět požádal vedení slezského klubu o uvolnění, o které měl zájem již letos v zimě.

„S hráčem jsem měl schůzku a v oboustranné shodě jsme došli k závěru, že si smí najít nové angažmá. Do té doby bude trénovat s naším béčkem,“ vysvětlil na oficiálních stránkách FCB sportovní ředitel Alois Grussmann.

Pokorný byl několikrát odchodu blízko, třeba do polského celku Termalica Nieciecza, ale nikdy to neklaplo. Paradoxně nakonec k přesunu dojde ve chvíli, kdy má jako jeden z mála hráčů Ostravy v této sezoně odehráno sto procent času (zvládl kompletní porci 360 minut) a nedlouho poté, co se na Bazalech přestalo počítat i s Martinem Chlumeckým.

Mimochodem, o Chlumeckém se na Andrově stadionu podle informací webu iSport.cz uvažovalo rovněž. Překvapení to není, protože po přestupu Václava Jemelky do Viktorie trenér Václav Jílek leváka k dispozici nemá. Což je komplikace, neboť plánem Sigmy bylo často aplikovat i systém se třemi stopery.

Nakonec však měl navzdory silnější pravé noze vyhrát interní volbu o čtyři měsíce starší Pokorný. Změnit (a otočit ke Chlumeckému) by se záležitost mohla, pokud by se Václav Brabec nedomluvil s Ladislavem Minářem na podmínkách, ale to se nepředpokládá. Všechny zainteresované strany stojí o brzkou dohodu.

Ostravští nepočítají ani s Lukášem Budínským a Janem Juroškou. Na vyřazené trio se mimo jiné již vyptávala mužstva ze Slovenska či nižších polských soutěží, reálné je i uplatnění v tuzemsku.

„Rozhodli jsme se kádr A-mužstva zúžit. Jednak s ohledem na to, že se do něj postupně budou vracet hráči, kteří byli dlouho zranění, a jednak také s ohledem na to, že vytíženost některých hráčů není odpovídající, což u všech tří hráčů, které jsme se rozhodli do B-týmu přeřadit, bezezbytku platí. Hráči mají svolení hledat si nové angažmá, a pakliže si je najdou a s případným zájemcem o přestup se dohodneme na adekvátních podmínkách, nebudeme těmto hráčům v odchodu z Baníku bránit,“ dodal Grussmann.

Kouč Pavel Vrba už má k dispozici duo leváků (Karla Pojezného a Davida Lischku ) i dvojici praváků (Michal Frydrych, Ladislav Takács), takže má z čeho vybírat. Je třeba však selektovat správně a defenzivu kvapně zpevnit, neboť devět inkasovaných branek je katastrofální vizitka.

„Obranná fáze je velmi slabá, špatná. S tím se liga hrát nedá. Pokud budeme mít dvě a více inkasovaných branek na zápas, nemáme šanci. Víme, že je to náš nejpalčivější problém,“ řekl před sobotním duelem v Jablonci David Oulehla, asistent hlavního trenéra.

Hanáci chtějí Pokorného, jenž má na Bazalech kontrakt do prosince 2024, přivést co nejdřív, protože posila ze Zlína Lukáš Vraštil zatím nepřesvědčuje. Zájem o konstruktivního stopera s dobrou hrou hlavou a solidní rychlostí však mají i Teplice, Zlín, Hradec Králové či Dukla. Nejreálněji se momentálně jeví odchod na hostování s opcí.