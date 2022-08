Bílek po Budějovicích: Remíza pro nás byla málo. Jak je na tom Kliment?

To byly nervy! Plzeň se čtyři dny po slavném postupu do Ligy mistrů nadřela na povinné vítězství 1:0 v Českých Budějovicích, rozhodující zásah přišel až v předposlední minutě. „Cením si, že na hráčích bylo vidět, že chceme vyhrát,“ pravil plzeňský trenér Michal Bílek, jenž po vítězné odvetě play off Champions League s Karabachem promíchal sestavu na pěti místech. Nakonec pomohla až střídání ve druhé půli v čele se střelcem Jhonem Mosquerou. Díky němu Plzeň skórovala i v desátém zápase sezony.

Co vám běželo hlavou po napínavé bitvě v Budějovicích?

„Když dáte gól skoro v poslední minutě, potěší to. Na druhou stranu jsme po vítězství šli, byli jsme fotbalově lepší. Cením si, že na hráčích bylo vidět, že chceme vyhrát. I v první půli jsme dobře kombinovali, ale nevytvářeli jsme si moc situací, které by zaváněly gólem. Na hráčích bylo vidět, že je jim remíza málo. Nakonec po rohu padl gól a jsme za něj strašně moc rádi, není jednoduché v Budějovicích vyhrávat.“

Ceníte si vítězství o to víc, že přišlo těsně po postupu do Ligy mistrů? Tyhle zápasy bývají zrádné.

„Mluvili jsme s klukama o tom, že to, co jsme dokázali postupem do Ligy mistrů, bylo úžasné a nabádali jsme je k tomu, že i liga je nesmírně důležitá. Nechceme prohrávat tím, že bychom něco podcenili. V Budějovicích jsme byli zodpovědní a poctiví od prvního okamžiku.“

Přesto to v prvním poločase drhlo, zůstali jste bez jediné přímé střely na branku. Čím to?

„I v první půli jsme dobře kombinovali, ale nebyla tam přesnost. A když jsme se dostali do zakončení, netrefili jsme branku. Celý zápas jsme zvládali slušně a soupeři časem ubývaly síly. Naše hra dostala větší kvalitu a dotáhli jsme zápas k vítězství. Chtěl bych zdůraznit, že mě nikdo nezklamal: záložník Jirka hrál poprvé od začátku, útočník Bassey taky a křídelník Pilař teprve podruhé.“

Proč jste po vyhrané odvetě play off Ligy mistrů s Karabachem obměnil skoro polovinu sestavy? Docházejí hráčům po náročném letním programu síly?

„Některé kluky jsme chtěli ušetřit, odehráli hodně zápasů. A naopak jsme chtěli dát příležitost těm, kteří přišli v létě. Naskočili do toho a byli tam, dokud mohli. Když jim došly síly, chtěli jsme zkvalitnit ofenzivu, proto šli na hřiště Mosquera, Kopic a Chorý, díky nim jsme si vytvořili větší tlak. Byly tam situace, které zaváněly gólem. Když dal Chorý gól, byli jsme v euforii, která po zásahu videa a odhalení ruky opadla. Pro nás to skončilo výborně, zato pro Budějovice je to nepříjemné. Plzeň je spokojená.“

Zmínil jste střídající hráče, potěšili vás speciálně nahrávač Aleš Čermák a střelec Jhon Mosquera?

„Jasně. Je dobře, když střídající kluci hru oživí. Čermák krásně nacentroval a Moski tam vletěl. Chtěl bych pochválit všechny střídající včetně Havla, bylo na nich vidět enormní nasazení.“

Poprvé od začátku po srpnovém příchodu nastoupil útočník Fortune Bassey. Sázel jste na to, že v Budějovicích hrával?

„Jeho plusem je, že zdejší prostředí trochu zdá. Ale hlavní motivace byla jiná: chtěli jsme nechat odpočinout Chorase (útočníka Tomáše Chorého) a zraněný Klíma (další útočník Jan Kliment) bude asi měsíc mimo, má problémy se svalem.“

Je to pro vás velký problém?

„Čtyři až šest týdnů je dlouhá doba, ale snad si s tím poradíme. I díky Basseymu: je to brejkový hráč s dobrým zakončením. Je trochu jiný než Choras a jsem rád, že nastoupil. Navíc ho na rozdíl od předkol už můžeme použít v Lize mistrů. Taky přeju Honzovi Klimentovi, aby se uzdravil.“

Mimochodem, blíží se konec přestupového období. Rýsují se ještě nějaké změny v kádru? Spekuluje se třeba o příchodu hradeckého Adama Vlkanovy.

„Minimální pohyb ještě může nastat.“

Směrem dovnitř, nebo ven?

„Oběma směry.“

