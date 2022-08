Sparta řeší dva problémy v jednom. Nevýraznost doma i ospalé starty

Jsou to spojené nádoby, které v sobotu večer dohnaly Spartu k bodové ztrátě. Už druhé v rozmezí pouhých pěti ligových kol. Ospalé vstupy do zápasů a nevýraznost v domácím prostředí. Tyhle faktory se v malém pražském derby s Bohemians nakumulovaly. A Letenští si drbou hlavu za pouhou remízu 1:1. „Úvod zápasu mě velice zklamal,“ netajil rozladění trenér Brian Priske.

Pouze utkání v Českých Budějovicích a se Sigmou do této množiny nespadá. Sparťané se v nich shodně dostali do výhody už v úvodním dějství a bez výraznějších problémů si došli pro všechny body.

Pak jsou tu ovšem i zápasy s Libercem, Mladou Boleslaví a Bohemians. A v nich rudí vždy inkasovali jako první. Pouze v prostředním případě dokázali z této šlamastyky utéct a skóre otočit. Naposledy se jim to ovšem nepovedlo, „klokanům“ díky mizernému vstupu do zápasu přenechali cenný bod.

„Abychom do pětatřicáté minuty neměli ani jednu střelu na branku, to je neakceptovatelné,“ prohlásil Priske po druhé domácí ztrátě v ročníku.

Všechno přitom bylo nalajnované na hezký sparťanský večer. V ochozech Letné se tlačilo přes 17 tisíc fanoušků naladěných týden starou dominancí v městě automobilů. Od prvních minut ale bylo evidentní, že je s domácími něco špatně…

„Z mého pohledu nebyli hráči ve správných pozicích, když jsme měli míč. Soupeři jsme pak bránění hodně zjednodušovali. A další důvod podle mě byl, že jsme byli pomalí. Třeba Čvančara se často pohyboval u lajny, stopeři zase mohli mít lepší postavení, když na ně hrál jediný útočník. Musíme se z toho poučit a hlavně musíme být rychlejší,“ zdůraznil Priske, jehož tým na svém hřišti uspěl ze tří případů pouze jednou. Úspěšnost pouhých 33 procent, to je alarmující číslo.

Sparta - Bohemians: Hronek obehrál Pavelku a poslal Klokany do vedení, 0:1 Video se připravuje ...

Do výraznějšího náporu proti Bohemians se Sparta dostala až v závěru poločasu. Pak si ho přenesla i do druhé půle, stačilo to ovšem jen na vyrovnání. Ospalý vstup do zápasu si vyžádal extrémně vysokou cenu.

„Začali jsme hrát příliš pozdě. Rozdíl mezi první a druhou půlí byl úplně jednoznačný,“ uznal obránce Jan Mejdr.

V případě Pražanů to ovšem není nic nového. Platilo to hned na úvod ligy s Libercem, kde se dokázali zvednout až po změně stran. Z manka 0:2 se ale nevyhrabali. V Mladé Boleslavi sice Sparta měla v první části hry zjevnou převahu, střelecky ji ale rovněž vyjádřila až v té druhé.

„Musíme teď řešit, proč jsme proti Bohemce začali tak špatně. Proč naše intenzita a herní projev byly ve zbylých pětapadesáti minutách výrazně lepší. Tím, že se pak naše hra zlepšila, je vidět, že jsme na správné cestě. Jen ta cesta bude ještě dlouhá,“ uvědomil si Priske.

Času ovšem Sparta nemá nazbyt. Už v úterý večer ji čeká těžké utkání v Jablonci. A tam si i s ohledem na očekávaný složitý terén nemůže další vlažný úvod dovolit. Tým pod dánským koučem zejména ve druhých poločasech (a platilo to i v sobotu večer) ukazuje, že ví, co má na hřišti dělat. Že hra má jasnou strukturu a charakteristiku. Teď ale potřebuje najít způsob, jak tuhle šablonu napasovat na celých devadesát minut.

„Chceme to co nejdřív napravit, využít vztek, zlost, motivaci a rozhodně to přenést do dalšího utkání, kdy to chceme co nejdříve zlomit,“ vyhlásil Mejdr.

Sparta by něco takového nutně potřebovala.