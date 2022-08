Dostálek po debaklu: Fanoušci si gól zasloužili. Pro výhru jsme udělali málo

Jeho kritika se primárně týkala ofenzivy. Jediná střela na bránu, a ještě slabá do jejího středu, ho nemohla uspokojit. Štvalo ho, že si deset tisíc lidí ani jednou nezakřičelo „gól“. „Zasloužili by si to,“ mínil. „Slavia se určitě porazit dá, ale určitě ne teď na tomto stadionu. Byli jsme málo odvážní, nepřesní v přihrávkách, v přechodové fázi. Je to pro nás krutý výsledek. Jirka Texl měl velkou šanci, ale přestřelil bránu,“ podotkl kouč.

Hlavní rozdíl mezi soupeři byl ve středu hřiště. Obvyklý náhradník Hromada šel do bitvy s úkolem, že musí uhlídat špílmachra Ševčíka. To se mu povedlo, byť brněnský super talent předvedl pár technických kousků. „Měli silný střed pole, Ševovi se hodně věnovali. Byly situace, kdy se Michal dokázal prosadit, ale tentokrát je neřešil dobře,“ sdělil Dostálek. Vedle Hromady válel Christ Tiéhi. Duo Texl-Ševčík tak kvalitní nebylo.

Nefungovala ani křídla, proto je hned v poločase trenér vyměnil. Významná změna k lepšímu nenastala. Kromě kurážného nástupu po pauze. „Do ofenzivy jsme toho moc neměli,“ musel uznat kouč Zbrojovky. Navíc jeho soubor nezvládl pokrýt Stanislava Tecla. „Věděli jsme, že je silovější typ útočníka, že nám asi neuteče,“ uvedl stoper Lukáš Endl.

Přesto se jihlavský odchovanec prosadil a stal se hrdinou večera. Poraženým nesedělo ani hřiště, které o den dříve zaplavila voda. Včetně vnitřních prostor. „Bylo ve špatném stavu,“ ulevil si Endl před středečním soubojem v Ostravě.

„Hráčům jsme řekli, že nás čekají tři zápasy během osmi dnů. Budeme rotovat sestavou, máme deset kvalitních náhradníků, kteří čekají na příležitost,“ shrnul Dostálek.