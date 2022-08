Komise: chyba při vyloučení Ousoua. Žlutá pro Sörensena správně

Rozhodčí Tomáš Klíma nejprve udělil Aihamu Ousouovi za faul na brněnského útočníka Alliho žlutou kartu. Po intervenci VAR Kocourka ji přehodnotil na přímou červenou. Podle komise rozhodčích chybně.

„Faulující hráč byl sice posledním obráncem a útočící hráč by postupoval sám na brankáře, ale vzhledem tomu, že útočník byl blízko brankové čáry a na brankáře by šel z nevýhodného úhlu, žlutá karta za zmaření slibně se rozvíjející akce by v tomto případě byla dostatečným trestem. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího i VAR jedná o složitou situaci,“ argumentuje komise.

Správně prý naopak postupoval rozhodčí Vorel v sobotu na Spartě, jejíž bek Asger Sørensen tak dlouho tahal Davida Puškáče za kraťasy, až mu je málem vysvlékl. Puškáč byl nejhlouběji v útočné polovině, přesto se prý nejednalo o jasnou brankovou příležitost.

„Faulující hráč byl sice v tu chvíli posledním obráncem, ale k přestupku došlo blízko pomezní čáry a bylo pravděpodobné, že by útočící hráč musel podstoupit ještě jeden souboj s obráncem, který sice byl v tu chvíli dál od brankové čáry než útočník, ale měl výhodnější pozici uprostřed hrací plochy,“ zní vysvětlení Radka Příhody a spol.

Jednoznačná prý naopak byla situace na stadionu Slovácka, kde Vlastimil Daníček zastavil Jana Matouška. „K přestupku obránce sice došlo ještě na vlastní polovině hrací plochy, ale útočící hráč postupoval jednoznačně sám na brankáře, ostatní bránící hráči mu v tom vzhledem k jejich postavení těžko mohli zabránit.“

Bez ohledu na výroky komise padá na začátku sezony nezvyklé množství červených karet. Během prvních pěti kol (a to ještě jeden zápas zbývá dohrát) tasili sudí rudý kartonek hned v 16 případech, to je víc než za poslední dvě sezony dohromady. Více červených karet padlo v prvních pěti kolech naposledy v sezoně 2001/02 - rovných dvacet.