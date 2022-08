Král Theo, Mick a Maxim. Liberecké trio ovládlo páté kolo iSport Indexu

Přes deset let čekal na branku v české nejvyšší soutěži, protože válel v bundeslize a v minulé sezoně se mu střelecky nevedlo. V neděli Theodor Gebre Selassie dlouhou pauzu prolomil, když se pohotově zorientoval v malém vápně Slovácka a doklepl míč po vrácené standardce do sítě. Kapitánův gól a výkon vedl nejen k výhře Liberce, ale také k prvenství v našem iSport Indexu.

Druhý nejvyšší počet vstřelených branek, druhý nejmenší počet gólů inkasovaných – a symbolicky druhá příčka v ligové tabulce. Slovanu začátek sezony fakt vyšel. Ze sympatického týmového projevu, jenž nese jasný rukopis trenéra Luboše Kozla, vylézají individuality.

A neunikly ani našemu iSport Indexu, který na základě dat společnosti WyScout hledá hráče s největším ofenzivním přínosem ve FORTUNA:LIZE. Do top desítky pátého kola se v žebříčku umístily hned tři opory Liberce. Překvapí, že dvě z nich nastupují na stoperu.

Králem je Theo Gebre Selassie, bronz bere nejlepší ligový kanonýr Mick Van Buren a sedmý je Maxim Talovjerov.

„Řekl bych, že jsme dobře doplnili tým přes léto, i když to bylo trochu pozdě. Podařilo se to a hrozně nám pomohl start. Nakopla nás výhra na Spartě,“ hodnotí start do ročníku pětatřicetiletý kapitán Severočechů. „Nemyslím si však, že budeme lítat v euforii, protože po prvních dvou kolech jsme dostali slušnou facku v Pardubicích. Jsme všichni nohama na zemi,“ ujišťuje TGS.

Každopádně je zajímavé, že on, Van Buren i Talovjerov nastřádali body v iSport Indexu za odlišné činnosti, což svědčí o pestrosti unikátní metriky z dat společnosti Wyscout. A o tom, že vůbec nejsou zvýhodňováni pouze fotbalisté nastupující na ofenzivních postech, jak se zprvu mohlo zdát.

Gebre Selassiemu, stejně jako nizozemskému útočníkovi, samozřejmě pomohl vstřelený gól. Nicméně ex-reprezentant hodně získal i za zisky míčů, kdežto Van Buren třeba za střely a driblink. A dlouhovlasý obránce zase exceloval v soubojích i přihrávkách. Zkrátka široké spektrum dovedností a správně namixovaná hráčská typologie, z čehož Kozel těží.

Do rozjetého a správně fungujícího mančaftu si pak úplně v klidu dovolí strčit osmnáctiletého tvrďáka Ivana Varfolomejeva. Mladý Ukrajinec zvládl bitvu proti Slovácku s přehledem a ukázal, že může být náhradou za Mohameda Doumbiu, jenž léčí postranní vazy v koleni.

„Samozřejmě to zní hezky, že se pohybujeme na špici tabulky, zatímco před rokem jsme byli poslední,“ usmívá se kouč. „Je tady jiná situace, jiné mužstvo, možná jsme bodů mohli mít i víc,“ dodává Kozel se zdravým sebevědomím před středečním duelem v Olomouci.

Přiblíží se po něm někdo ze Slovanu prozatímnímu lídru Ondřeji Mihálikovi? Třeba šikovný Christian Frýdek (celkově osmý) má vzhledem ke konstantně vysoké výkonnosti dobře nakročeno.