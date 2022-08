Sága kolem Vlkanovy jde do finále. Plzeň jedná s Hradcem, číhá i Sparta

Story hýbající fotbalovým zákulisím by v nejbližších dnech, spíše hodinách, mohla napsat poslední kapitolu a Adam Vlkanova by se mohl dočkat vytouženého přesunu na atraktivní adresu. Jak informoval deník Sport a web iSport.cz, v pondělí se v pozdně odpoledních hodinách uskutečnila schůzka mezi majitelem Plzně Adolfem Šádkem a šéfem Hradce Králové Richardem Juklem. V případě, že by se obě strany nedomluvily na podmínkách transferu, může se do celé věci vložit nečekaný zájemce. Sparta totiž před víkendem sondovala na východě Čech terén.