ZLATÁ PÍŠŤALKA: Klímu zviklal VAR, správně nařízená penalta v Jablonci

Navzdory vloženému šestému kolu se podíváme ještě na uplynulý víkend ve FORTUNA:LIZE z pohledu sudích. Nejhůře si vedl Tomáš Klíma na brněnském Králově Poli, kam přicestovala Slavie. Přitom nebýt jednoho ošemetného momentu, byl by za spolehlivý výkon hodnocen kladně. Jenže pak dal na chybnou radu od videoasistenta Tomáše Kocourka a nesprávně vyloučil Aihama Ousua. Co přinesly další zápasy, a proč se zbytečně rozčiloval Pavel Vrba? Na to se podívejte v našem přehledu v rámci pořadu ZLATÁ PÍŠŤALKA.