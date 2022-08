SESTŘIH: Jablonec – Sparta 1:1. Další ztráta, domácí dohrávali v devíti

Týmy se v lize rozešly výsledkem 1:1 potřetí za sebou, Sparta v nejvyšší soutěži neporazila Severočechy v posledních čtyřech duelech.

Pražané podruhé za sebou remizovali, potřetí z šesti kol nezvítězili a Slavia jim na čele tabulky může ve středu odskočit už na čtyři body. Jablonec stále čeká na první výhru pod trenérem Davidem Horejšem, čtvrtým nerozhodným výsledkem v ligovém ročníku a třetím po sobě potvrdil pozici remízového „krále“.

Sparta nastoupila v rozestavení s dvěma útočníky Julišem a Čvančarou, který před angažmá na Letné působil právě v Jablonci. Trenér Severočechů Horejš kvůli dohodě klubů nemohl využít Polidara se Sejkem a vsadil na systém s třemi stopery.

Úvod vyšel lépe Spartě. Čvančara ještě na zadní tyči nezakončil přesně, ale v 10. minutě už hosté vedli. Po zmatcích a několika odrazech před jabloneckým vápnem se dostal míč k Daňkovi a ten přesnou přízemní střelou na bližší tyč překonal Hanuše. Devatenáctiletá letní posila Pražanů skórovala podruhé v ligové sezoně, k tomu má na kontě ještě dvě asistence.

Severočeši se postupně zvedli a do pauzy srovnali. Ve 28. minutě ještě Kratochvíl pálil jen do Holce, ale v poslední minutě už se stejný hráč prosadil. Jovovič na hranici ofsajdu vysunul do brejku Chramostu, který v úniku dvou na gólmana ještě přihrál Kratochvílovi a ten nemohl minout. Jablonecký záložník se prosadil poprvé v ligovém ročníku.

Sparťanský trenér Priske po přestávce vystřídal Juliše za čerstvého Sáčka a stáhl hru na jednoho hrotového útočníka. Ve 47. minutě se po standardce neprosadil Kratochvíl, na opačné straně neuspěl ani Daněk.

Za sedm minut domácím zkomplikoval zbytek utkání Považanec, který po faulu na Pavelku dostal od rozhodčího Machálka druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. Jablonečtí dohrávali v oslabení stejně jako v nedávném duelu s jiným pražským klubem Slavií.

Letenští se po příchodu střídajícího Drchala vrátili k rozestavení na dva útočníky. Sparťanům se v přesilovce příliš nedařilo a až na začátku 80. minuty zahrozil z přímého kopu Höjer, jehož dalekonosný pokus tečoval těsně vedle domácí Houska.

Pak měli ještě větší šanci v deseti hrající Jablonečtí. Chramosta po odvráceném rohu nastartoval do brejku Malínský, střídající křídelník postupoval od půlky sám na branku, ale Holce nepřekonal a proti oblíbenému soupeři neskóroval. Severočechům v závěru znatelně ubývaly síly, ale přestáli i situaci z 85. minuty, kdy Hanuš dobře zareagoval na teč vlastního spoluhráče Martince po centru střídajícího Mejdra.

V závěru šestiminutového nastavení byl ještě po druhé žluté kartě vyloučen i Krob, ale domácí následnou standardku ve dvojnásobném oslabení už ubránili. Oba týmy podruhé za sebou remizovaly 1:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Kratochvíl Hosté: 10. Daněk Sestavy Domácí: Hanuš – Surzyn, Martinec, Heidenreich, Krob – Hübschman (C) (72. Malínský) – Kratochvíl, Houska, Považanec, Jovović (76. Šulc) – Chramosta (90+1. V. Kadlec). Hosté: Holec – Wiesner (83. Mejdr), Sörensen, Zelený, Höjer – Daněk (74. Karabec), Pavelka (C) (62. Drchal), Sadílek, Jankto (83. Minčev) – Čvančara, Juliš (46. Sáček). Náhradníci Domácí: Richter, Štěpánek, Malínský, Ikaunieks, Kadlec, Pleštil, Ritter, Šulc Hosté: Heča, Mejdr, Panák, Vitík, Patrák, Fortelný, Sáček, Karabec, Minčev, Drchal Karty Domácí: Považanec, Jovović, Považanec, Kratochvíl, Krob, Krob, Horejš Hosté: Pavelka, Daněk, Minčev, Zelený Rozhodčí Machálek – Nádvorník, Machač Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Klíčové momenty utkání:

