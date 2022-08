Čvančara: Tragédie. Chci vyhrát každý zápas i souboj, ale nepovedlo se nic

Šest zápasů a už třetí bodová ztráta. Sparta v závěru srpna chřadne herně i výsledkově, v Jablonci se po slabém výkonu zmohla pouze na remízu 1:1. Tentokrát ji nespasil ani útočník Tomáš Čvančara, jenž vyšel po třech duelech střelecky naprázdno. „Byla to tragédie,“ procedil naštvaně mezi zuby.

Podruhé za sebou máte pouze bod. Proč?

„Hráli jsme špatně, nechali jsme si dát na konci poločasu zbytečný gól. Ve druhé půli… Nechci být moc kritický, ale jednoduše to byla tragédie.“

Máte na mysli vlastní výkon nebo představení celého mužstva?

„Jak z mojí strany, tak i týmu. Neměli jsme nic, nic jsme si nevypracovali. Je to hrozně pomalé. Hrajeme o jednoho navíc a obehráváme to na naší půlce ze strany na stranu, místo abychom se dostali do tlaku. Tohle není dobře.“

Nechyběla vám větší podpora od spoluhráčů? Víc centrů, balonů do šestnáctky…

„Samozřejmě. Tím, že hrajeme pomalu, soupeř se stihne vrátit do vápna a míče tam posíláme, když už tam je šest hráčů. Pak je to pro nás složité.“

V závěru jste působil na hřišti dost frustrovaně…

„Bylo to tím, že chci vyhrát každý zápas, každý souboj. Dávat góly. Tentokrát se mi nepovedlo ani jedno.“

Před utkáním jste se těšil na souboj s Davidem Heidenreichem. Jak jste si je užil?

„Může se radovat. Udělali bod se Spartou. Takhle lehce by ho získávat určitě neměli.“