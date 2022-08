Co ukázala Sparta: sešup, převaha bez zápalu i bolest z první půle

Video se připravuje ... Liberec, Bohemians a Jablonec. Tři protivníci Sparty, kteří ji v aktuálním ročníku dokázali obrat o body. Svěřenci Davida Horejše navázali na zelenobílé z Ďolíčku a stejným výsledkem zaskočili Priskeho družinu. Ta hlásí poplach. Od výhry v Mladé Boleslavi mají její výkony sestupnou tendenci. V Jablonci nevyužila ani početní převahu. Co dalšího středeční duel ukázal?

Výkonnostní trend jako alarm Nejsou to ještě ani dva týdny. Utkání Sparty v Mladé Boleslavi. Zasloužený triumf po dominantním výkonu a třetí výhra v řadě. Zdálo se, že jsou Pražané na správné cestě, že naplno využijí faktu, že se mohou soustředit prakticky výhradně jen na jednu soutěž. Od té doby to ale se Spartou jde z kopce. A to pořádně rychle. Nejprve domácí plichta s Bohemians, kde ovšem nějaké měřítko snesl alespoň výkon ve druhém poločase. V úterý večer s Jabloncem už neplatilo ani to. S výjimkou úvodních deseti minut, do kterých Kryštof Daněk vměstnal gól, to byla od hostů naprostá bída. Nedostatečná, ostudná, totálně nehodná ambic mužstva. „Podali jsme špatný výkon. Určitě to byl náš nejhorší zápas v sezoně, v ofenzivě i defenzivě," nešetřil kritikou dánský kouč Brian Priske. Zklamaný Čvančara: Jednoduše tragédie. Neměli jsme nic, je to hrozně pomalý

Přesilovka jako (ne)výhoda Hráčský kádr Sparty. Je dostatečně kvalitní? Nebo není? Téma, které se přetřásá ve fotbalovém prostředí už několik let. Samozřejmě, dostupný materiál může být vždycky lepší. Kdo ale pozorně sledoval druhý poločas jablonecké bitvy, musel vidět, že základní problém současné Sparty je někde trochu jinde. V nastavení hlav jednotlivých hráčů a potažmo celého týmu. V chuti uspět, v agresivitě, v nasazení, v touze, v odvaze(!). Ano, v takhle elementárních vlastnostech. Sparta totiž působila dojmem, že má na všechno dost času, že vlastně není potřeba kopnout do vrtule a pořádně přidat. Místo, aby do vyloučením nalomeného soupeře vlétla a zadupala ho do země, hráči si alibisticky posouvali balon na pár metrů. Čišel z nich strach cokoli udělat. Zariskovat, vzít to na sebe. „Beru to na sebe, hráčům jsem to v kabině řekl. Jednotlivé situace jsme v ofenzivě řešili špatně, paradoxně jsme mohli dopadnout ještě hůř," připomněl Priske tutovku Tomáše Malínského.

První poločas = šance pro soupeře Přežít nápor protivníka? Spartě by nejspíš bohatě stačilo, pokud by ustála první poločas. Právě v této periodě inkasovala všechny ligové branky v nové sezoně. Stejně jako v úvodním kole sezony na Letné s Libercem, či před týdnem s Bohemians i v Jablonci vedl inkasovaný gól k bodovému zisku soupeře. Paradoxně to ve středu večer byli Pražané, kteří se ujali vedení po individuální akci Kryštofa Daňka. Ovšem trefa nejproduktivnější letní posily byla v konečném součtu na výhru málo.

Machálkův rekordní mariáš Loni v září bylo 12 žlutých bez červených karet, letos se v utkání Jablonce a Sparty rozdalo 11 žlutých a dokonce i dvě červené. Tak či tak se v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY dosud jedná o ligový rekord. V žádném utkání nebylo karet více. Ve středu na Střelnici byli vyloučeni hned dva domácí hráči Jakub Považanec a Jan Krob. Oba sice zmizeli předčasně do sprch až ve druhém poločase, ale minimálně první jmenovaný mohl opustit hřiště už po půlhodině hry. Se žlutou kartou totiž prošlápl sparťana Lukáše Sadílka. Ovšem sudí Jan Machálek, který karty rozdával jako na mariáši, se druhou žlutou počkal až na kraj druhé půle.