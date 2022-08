Kuchta se vrací, Drchal uvolní místo. Ze Sparty míří na hostování

Disciplinární trest je minulostí, Jan Kuchta se může po pět zápasů dlouhé stopce v sobotním duelu proti Zlínu vrátit do akce. Vedení Sparty proto reaguje a dává zelenou útočníkovi Václavu Drchalovi, jenž by měl podle informací redakce iSport.cz do konce sezony hostovat v Bohemians. Součástí transferu není opce, aktuálně se dolaďují poslední náležitosti.