Liberec reaguje na Doumbiovo zranění. Na sever míří slávista Valenta

Zajímal se o něj Jablonec, nakonec opravdu míří na sever. Ale na jinou adresu. Dvaadvacetiletý fotbalista ve službách Slavie Matěj Valenta, který zatím nezapadl do rotace kouče Jindřicha Trpišovského, by měl minimálně půl roku hostovat v Liberci. Ladí se poslední detaily transferu, mělo by však být prakticky hotovo.

V létě se vrátil tam, kde začínal. Matěj Valenta ukončil angažmá v Českých Budějovicích, kde vyrostl v zajímavého hráče, a přestoupil do Slavie. Ve velkoklubu vyrůstal, v osmnácti si za něj zahrál jeden ligový zápas. Na výhře v Teplicích 3:0 se na konci srpna 2018 podílel osmi odkopanými minutami.

Na první mančaft to nebylo, proto se vydal na zkušenou. Omlátil se ve druhé lize v Ústí nad Labem, poté přesídlil na jih Čech. České Budějovice ho získaly na přestup, Slavia si však nechala berličku, právo odkupu.

Ten se konal letos v létě, Valenta totiž zaujal.

„Matěj udělal v poslední sezoně obrovský posun. Jsme moc rádi, že máme v týmu velkého slávistu, jemuž navíc v aklimatizaci pomůže znalost prostředí i trenérů, kteří jeho potenciál ještě rozvinou,“ vítal dvaadvacetiletého defenzivního středopolaře sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

„Splnil se mi sen. Vždy jsem se chtěl vrátit, slávista jsem odmala. Tvrdě jsem pracoval, aby se mi to podařilo. Že se tak stane už po dvou letech, je skvělé. Tak rychle jsem to nečekal, asi nikdo. Pořád tomu nemůžu úplně uvěřit,“ reagoval Valenta.

Zatím však neprorazil. Valenta od začátku sezony vypomáhá druholigovému béčku. V elitním celku nenaskočil ani na minutu.

Pro reprezentanta do jedenadvaceti let je to málo. I z toho důvodu se hledala cesta, jak jej přesměrovat do nejvyšší soutěže. Už před sezonou se mluvilo o Jablonci, kde působí trenér David Horejš, pod nímž rostl Valenta v Českých Budějovicích. „Dvě sezony v Budějovicích mi daly do života i kariéry hrozně moc,“ přiznal hráč.

Spojení se však neobnoví, záložník míří o pár kilometrů vedle. Liberec tímto tahem reaguje na zranění klíčového borce Mohameda Doumbii, který má problémy s kolenem. „Není to otázka tří týdnů,“ přiznal trenér Luboš Kozel.

Valenta by měl hostovat ve Slovanu půl roku. Jde o slušnou šanci. Navrátilec Kamso Mara zatím nepřesvědčuje, lépe vypadá Ukrajinec Ivan Varfolomejev, jemuž je však osmnáct. Vedle Lukáše Červa, rovněž exslávisty, je tedy ve středu pole v tuto chvíli místo, které by mohl Valenta zaplnit.