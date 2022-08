Trpišovský: Tým se uklidnil. M. Jurásek byl trochu zaseklý, ale změnil se

Postup přes Raków do základní skupiny Konferenční ligy sňal ze Slavie nejistotu. V následných dvou ligových zápasech excelovala. V Brně vyhrála 4:0 a ve středu rozmetala Teplice 6:0. V lize se už trefila čtyřiadvacetkrát! Na konci prázdnin ukazuje nesmírnou sílu. „Mužstvu postup hodně pomohl, dal hráčům klid. Dnes to bylo vidět při zpracování, kombinaci. Kdybychom vypadli s Rakówem, všechno předchozí hodíme do koše. Ale to je pryč, teď musíme vyhrát na Slovácku,“ zavelel trenér Jindřich Trpišovský.

Těžko můžete být po jednoznačném vítězství nespokojený, že?

„Přesně tak. Dobře jsme vstoupili do utkání, měli jsme skvělý pohyb, začali jsme v tempu, intenzitě a nátlakově. Dobře jsme otáčeli hru. Díky tomu jsme se dostávali do dobrých pozic, ale šance jsme v prvních dvaceti minutách neproměnili, nebo trefili tyč. Pak jsme se po dvou rozích dostali do vedení. Do druhé půle jsme vstoupili trochu hůř. Soupeř tam měl dva kopy ze strany, pak se náš výkon zase zvedl a byli jsme produktivnější. Hráči se snažili hrát až do konce, to mě těší. Bylo to zasloužené vítězství, takhle hrát by se mně líbilo.“

Matěj Jurásek odvedl velký výkon. Nemrzí vás, že „jeho“ branka byla nakonec připsána Teclovi?

„Jsem hlavně rád, že gól platil. Je celkem jedno, kdo branky dá. Pro něj by to bylo hezké, včera měl narozeniny, ale dárek dostal už na začátku sezony, když zůstal v kádru. Navíc dostává velkou minutáž. Hrál dobře, ve velké kvalitě a intenzitě.“

Je to mimořádný talent?

„Matěj potvrzuje kvality, které v něm vidíme. Proto dostal šanci v lize i v Evropě. Jeho potenciál je velký, pak se trochu zasekl, ale pomohla mu Vlašim. Na doporučení Přémy Kováře jsme ho vzali do přípravy. Přitom ve Vlašimi měl náročný program, hrála baráž. První pozitivní signál nastal v létě, nabízeli jsme mu delší volno, ale žádné nechtěl. To byl signál, že se změnil. Uvažovali jsme, že Matěje pošleme zase na hostování, v lize o něj zájem byl. Ale cítili jsme, že nám bude platný a nyní to potvrzuje. U mladších hráčů jsou problémem nevyrovnané výkony. On to měl také. Jednou byl nejlepší hráč zápasu, pak se mu to povedlo. Momentálně se ale výrazně posunul, těží i z týmu. V některých věcech je absolutně výjimečný, navíc se snaží odstraňovat nedostatky.“

V prvním kole v Hradci jste nedali gól, v dalších pěti zápasech jste jich nastříleli čtyřiadvacet. Kde se to ve vás vzalo?

„V Hradci jsme měli drtivou převahu, sedmdesát míčů jsme dostali do pokutového území. Stalo se. Pak přijde zápas jako v Brně, kdy z prvních třech situací dáme tři branky. Góly však nejsou úplně vypovídající měřítko. Důležitější jsou poznatky o týmu. Věděli jsme, že jsme provedli mnoho personálních změn. Další kluci se vraceli po zraněních. Tušili jsme, že čas bude hrát pro nás. Spousta hráčů si musela na sebe zvyknout. Další věcí je, že tým se trochu uklidnil. Byl pod tlakem kvalifikací. Psychika hraje obrovskou roli. Nyní se mužstvo zvedá, vypadá to dobře, ale všechno se může změnit jedním nepovedeným zápasem. Další krizové momenty ukážou, jak na tom opravdu jsme.“

Už třeba příště na Slovácku?

„Jistě. Čeká nás jeden z nejtěžších zápasů v lize. Slovácko má kádr pohromadě delší dobu, výborného trenéra, nepříjemné prostředí. Těší se z historického úspěchu v evropských pohárech. Zápasy v Hradišti jsou vždycky těžké, je to o jednom gólu.“

S odstupem pár dní ještě k Rakówu. Znamenal postup do Konferenční ligy velkou úlevu pro celý klub?

„Jistě. Na hráčích je to vidět. Měli to hodně v hlavě, my samozřejmě taky. Z ekonomického hlediska to pro Slavii nebylo tak důležité, ale ze sportovního obrovsky. Přestupy ven se dělají především na základě výkonů hráčů v evropských pohárech. Bezprostřední tlak byl velký, chránili jsme klíčové hráče, dávali postupu velkou váhu a pak se o všem rozhoduje v jednom zápase, v kterém zúročujete celou přípravu. Mužstvu postup hodně pomohl, dal hráčům klid. Dnes to bylo vidět při zpracování, kombinaci. Na Teclovi je vidět velká pohoda, udrží těžké míče, dostává hráče do šancí, řeč těla má úplně jinou. I mně se ulevilo. Nebudu lhát. Šli jsme přes Panathinaikos. Kdybychom vypadli s Rakówem, všechno předchozí hodíme do koše. Ale to je pryč, teď musíme vyhrát na Slovácku.“