Vrba po kolapsu: Neomluvitelné. Je to o diskuzi s lidmi ve vedení

Marek Jankulovski přivezl fanouškům ostravského Baníku z Milána pohár pro vítěze Ligy mistrů. Majitel Václav Brabec vítal pětici bývalých hvězd do Klubu legend (Jankulovski, Bolf, Galásek, Látal, Slončík) a uznávaný trenér Zdeněk Kosňovský, jehož rukama prošla řada skvělých borců Baníku, přebíral dres k devadesátým narozeninám. Oč slavnostnější byl pro Ostravany rozjezd zápasu 6. kola s Brnem, o to mizernější měl konec. Trenér Pavel Vrba musel kousat další hořkou blamáž i nadávky fanoušků. Jeho tým ztratil vedení a body v posledních sedmi minutách a padl 1:2.

Co se dá z vašeho pohledu k takovému zápasu říct?

„Myslím si, že zkušené mužstvo, když vede pár minut před koncem jedna nula, nemůže prohrát. Byl to vyrovnaný zápas, od začátku bylo Brno aktivní, měli jsme výhodu, že jsme vstřelili první branku, ale pak jako bychom se toho lekli. Udělali jsme dvě fatální chyby. První úplně katastrofální, kdy házíme aut a dostaneme z toho gól. Pak přišel závěr takový, jaký přišel. Přiznám se, že se mi to ani moc hodnotit nechce, protože je to samozřejmě dost nepříjemná situace.“

Vedli jste, ale tlak ani šance jste neměli. Celkově to nebylo příliš povedené vystoupení, souhlasíte?

„Nepovedené bylo z několika důvodů. Nebyli jsme kvalitní v mezihře jako soupeř, neuhráli jsme míče, které tam byly jednodušší, a měli jsme je zvládnout. Ztrát byla spousta. Soupeř využíval situace, kdy získával míče a chodil do brejků. Vycházelo to z toho, že jsme byli nepřesní a kvalitu jsme neměli takovou, jakou bychom měli mít.“

Přitom střídání vám vyšlo, centroval Kuzmanovič, zakončoval Smékal. Byla to ale jediná pořádná akce, je to tak?

„Tak...vyšly nám dvě akce. Jednou nám to tam proletělo malým vápnem, bohužel jsme to nedorazili. To bylo ještě za stavu 0:0. pak ještě střela ze střední vzdálenosti. Ale máte pravdu, že na to, že jsme hráli doma, nebylo akcí hodně. Asi bychom měli být aktivnější a prosazovat se víc.“

Čtvrtý zápas doma, třetí prohra, přitom soupeři byli hratelní. Čím si to vysvětlujete?

„Je otázka, zda soupeři byli, nebo nebyli hratelní. Nevíme, kde Brno skončí, protože teď se pohybuje hodně vysoko. Ale je pravda, že jednou vyhrát doma ze čtyř zápasů je hodně špatné. Víceméně neomluvitelné. Nechci se v tom moc pitvat, je to o diskuzi s lidmi ve vedení klubu. Budeme to probírat.“

Kde vidíte příčiny, že jste tlaku Brna nakonec podlehli?

„My nepodlehli tlaku. Když se podíváte na situaci, ze které jsme dostali první gól, tak to je obrovská chyba a ligové mužstvo by to nemělo dopustit. Jestliže máte aut na polovině hřiště a inkasujete, někteří hráči jsou v postavení, ve kterém nemají být. Jsou nastavení spíše do útoku, než aby počkali, jak situace skončí. Soupeř získal míč a potrestal nás. Za špatné postavení i nedůraz před pokutovým územím. Obrovská chyba, která je na delší diskusi a rozbor mezi mnou a hráči.“

Nechybí vám na hřišti hráč, který by to v závěru „uřval“, udirigoval? Dal jasně najevo, kde kdo má být a co jak hrát?

„První gól měl vliv na závěr zápasu, protože do 82. minuty vedete 1:0, ale najednou přijdete o výsledek, který potřebujete. To je nepříjemné. Soupeř byl na koni a my naopak ve velkém útlumu, takže zápas se pak dohrával a my byli rozházení, nedisciplinovaní, čehož soupeř využil při druhé brance. Je to špatně. Vyrovnávací gól, který jsme neměli dostat, zápas ovlivnil.“

Jak vám bylo po zápase pod kotlem, který dal hlasitě svoji nespokojenost?

„Nedobře. Po prvním zápase mi bylo vyčteno, že jsem před kotel nešel, tak jsem tam tentokrát stál a poslouchal názory domácích fanoušků. Víc to teď ale komentovat nechci.“

Čtyři hráči už kádr opustili, co bude dál? Přijdou posily?

„Čtyři hráči odešli, protože se rozhodli, že chtějí do jiného klubu. Jestli odejdou další, to uvidíme. I zda někdo přijde. Na tom je to závislé, zda jsme schopni někoho ještě získat. Nějaké možnosti se nabízí, ale to je zase na debatu s vedením klubu a rozhodnutí, jestli se kádr nějak změní. Ani nevím, jaké jsou možnosti, takže nechci spekulovat.“

Jak to vypadá se stoperem Davidem Lischkou, který už byl podruhé v řadě na střídačce po zranění natrženého svalu?

„Lischka trénuje s námi týden, nebo deset dní. Na základě zápasu v Jablonci jsme do toho nechtěli zasahovat, protože podle mého názoru jsme tam odehráli slušné utkání. Nebyl důvod tady něco měnit, změny byly na jiných dvou postech. Teď je otázkou, co bude, protože už ten důvod je.“