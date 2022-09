Sigma čeká na výhru. Mužstvo není mrtvé, budeme odměněni, věří Jílek

Vaše hodnocení duelu s Libercem?

„V první řadě poděkování hráčům, první poločas byl podle očekávání. Skvělé nasazení korunované spoustou brankových příležitostí. Největší problém byl v tom, že nejsme schopni přidat druhou branku. Druhý poločas jsme úplně nezachytili, přišla soupeřova změna rozestavení, problém nám dělal Frýdek, který byl v tu chvíli rozdílový hráč. Dneska je to fakt velmi kvalitní ligový hráč. Nicméně nerezultovaly z toho šance, inkasovaná branka byla velmi nešťastná. Pak jsme se zvedli, byla vidět snaha.“

Ale nestačilo to...

„Rvali jsme se o konečný výsledek v podobě vítězství. Po vyloučení už to bylo jen na jednu branku, příležitostí jsme měli dost. Ale snad třikrát jsme trefili soupeřova hráče, který zabránil skórování. V naší situaci je bohužel bod málo, ale neodpustím si pochválit fanoušky. Byť jich třeba není takový počet jako na jiných stadionech, byli skvělí. Podporovali nás, energie byla cítit. Sám velmi dobře rozumím tomu, že by se už chtěli radovat z vítězství, stejně jako my. Nicméně fotbal nám teď dává docela tvrdé direkty, je jen na nás, abychom příště proti Pardubicím ukázali stejný charakter.“

Rovnou do základu jste hodil Jakuba Pokorného.

„Kuba tady byl vzat, protože odešel Venca Jemelka, měli jsme tři stopery a přišly další problémy. Dlouhodobě jsme hledali čtvrtého stopera, možností získat leváka moc nebylo. Když přišla tahle varianta, byli jsme jednoznačně pro. Nezáleží na tom, v jaké situaci se nacházel v Baníku. Pro nás bylo důležité, že hrával, nechybělo mu zápasové zatížení. Nebyl to stoper, co někde stál nebo paběrkoval. Navíc ho znám osobně z nároďáku, vím, že nějakou kvalitu má. Třetí věc je, že splňoval zacílení na velmi dobře fyzicky disponovaného hráče, který se vůbec nebojí konstruktivní rozehrávky. Hned na úterním tréninku si řekl, abychom o něm uvažovali. Já o tom v první fázi nebyl ještě úplně přesvědčen, ale Víťa Beneš měl nějaké drobnější problémy. Bývá u něj někdy kumulace únavy a pak se jeho zdravotní stav na delší dobu zhoršuje. Volba byla poměrně jasná.“

Splnil očekávání?

„Čekám od Kuby ještě lepší výkon. Možná se tu teprve sžíval a nebyl tolik sebevědomý v některých věcech, které mohl vyřešit s větším klidem. Je to hráč, který nám pomůže, jsem o tom pevně přesvědčený. Jsem rád, že tady je.“

Byl to risk, co se týče komunikace a souhry s Florentem Poulolem?

„Určitý asi ano, protože hrajeme trochu jinak. U nás jsou stopeři nuceni víc se posouvat a dostávat do křídelních pozic, když hrajeme aktivní presink od beků nahoru. Jirka Saňák si ho před zápasem bral a minimálně deset minut s ním na videu řešil věci, aby jednoznačně věděl, co po něm chceme. Dalo by se očekávat, že nějaký komunikační problém mezi ním a Florentem bude, ale nezaznamenal jsem, že by to neladilo nebo že tam byla nekonzistence.“

Proti Liberci jste určitě měli na tři body, za remízu byl kolega Luboš Kozel rád. Je pro vás povzbuzením, že jste po Baníku předvedli nejlepší výkon, nebo spíš pohlavek, že jste ztratili?

„Myslím, že už druhý poločas proti Hradci byl z naší strany i v deseti lidech výborný. Pro mě je to známka, že mužstvo není mrtvé. To je jasná odpověď. Kluci měli obrovské odhodlání, chuť, ale jenom to nestačí. Musíte mít i rozum a kvalitu, my jsme ve finální věci neudělali vše správně a za desetiminutový výpadek jsme byli potrestáni. Pohlavek je slabé slovo, cítím velký direkt. Ale jsem přesvědčený, že se mužstvo zvedne, a když v neděli naváže na entuziasmus, musíme být zákonitě odměněni.“

Povedl se tah s Jiřím Spáčilem ve středu zálohy.

„U Spáči je potřeba vidět nějakou genezi. Naskočil už v minulé sezoně, pak byl velmi dlouho zraněný, nebyl v optimálním rozpoložení. Byl snad sedm nebo osm týdnů mimo, proto bylo záměrem, aby nabral zápasovou praxi v béčku. Tam patřil standardně k těm lepším a nosným hráčům. Teď jsme chtěli, abychom měli běžecky silného hráče, který se zároveň nebojí hrát. Ukázali jsme na něj a on už ve druhém zápase v řadě potvrzuje, že volba byla oprávněná. Ještě pořád ale máme prostor, aby byl lepší. Musí se sžít s ligou, nezdá se to, ale je to velký rozdíl. Nemá na všechno tolik času, ale zvládne to.“

Spáčil nebyl původně psán jako člen prvoligového kádru, znamená to, že už tam bude?

„My jsme si na začátku jasně řekli, že máme dvě profesionální soutěže a propustnost mezi oběma mužstvy bude daleko větší. Jestli někdo sedí v té nebo v té kabině, tolik neznamená. Spáča byl v počátku v kádru béčka, ale řekl si o šanci výkony. Stejně tak Hadaš. Naopak někteří hráči áčka zase budou nastupovat v béčku, ať už ze zdravotních nebo výkonnostních důvodů. Chceme vytěžit potenciál dvou týmů a v danou chvíli vybrat to nejlepší, co nám dá předpoklad k úspěchu.“

Jsou nějaké novinky ohledně marodů?

„Je to těžký... Chybí nám hráči, kteří by měli být rozdíloví. Nechci, aby to vyznělo, že se za něco schováváme a vymlouváme, ale všichni viděli Denise Ventúru na Baníku. A to byl tehdy na padesáti procentech. Když tady trénoval minulý týden, měl jsem okamžitě jasno, že bude proti Hradci v základu a že to tam zvládneme. Bohužel se mu zase ozvalo zranění, nechtěli jsme riskovat, je v nějakém režimu. Jde o hráče, který by nám obrovsky pomohl. Jsem o tom skálopevně přesvědčen. Jemelka byl taky nosný, je lídrem i v Plzni. Macík se zranil, přitom ho beru do top tří gólmanů u nás. Jsou to docela rány. Nicméně není to jen o třech nebo čtyřech lidech, je třeba mít dostatečně široký kádr a mít hráče připravené. Košťál už chodí hrávat za béčko, taky nám v křídelním prostoru do plné obrany přinese rozdíl. Vodháněl zase není pořádně dotažený, měl dlouhou pauzu. Pro nás jsou to dílčí úkoly.“

Návrat Davida Vaněčka se blíží?

„Konečně snad můžeme říct, že je deset nebo čtrnáct dní od toho, aby nastoupil do plnohodnotného tréninkového procesu. Je hodně blízko. Máme srovnání zdravé nohy s tou operovanou, silové výsledky jsou podobné. Bude na něm ale další práce, protože téměř rok stál.“