Lídr iSport Indexu je z Ďolíčku, za ním duo ze Slavie. Kdo si říká o pozornost?

Až zlepší Matěj Jurásek práci v soubojích, to bude teprve něco! Zástupce ročníku 2003 se v iSport Indexu jeví jako komplexní záložník. Zatímco Stanislav Tecl bourá žebříček produktivitou a častou střelbou, Ondřej Lingr se projevuje jako velký pracant. Slabší přínos driblinku (0,66) do celkové známky kompenzuje například při zisku míče (1,48).

Plzeň

Jhon Mosquera - 7,27 (5)

Adam Vlkanova - 7,04 (6)

Jan Kopic - 6,93 (5)

Sluší se říct, že většinu si Adam Vlkanova nahrál ještě v dresu Hradce, ale i tak jako by na západě Čech tušili, jaké zvíře do svých řad přivádí – 4,96 podíl na celkové známce jen díky přihrávkám, to je jeden z nejlepších výsledků v celé lize. Z TOP 3 hráčů v každém klubu je na tom lépe už jen Christian Frýdek z Liberce.