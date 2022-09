Kuchta jde po trestu do akce: Máme problémy, panikaříme. Je natěšený

V létě z toho bylo velké haló, když Sparta získala do svých řad někdejšího útočníka Slavie Jana Kuchtu. Na úvod rudého angažmá by ale kmenový hráč Lokomotivu Moskva nejraději zapomněl.

Jan Kuchta

ve Spartě Zápasy: 3 Góly: 0 Asistence: 0 Střely/na branku: 6/3 Očekávané góly: 0,3

Nejprve nepomohl týmu ve druhém kole Konferenční ligy odvalit z cesty norský Viking, následně byl u ligové porážky 1:2 s Libercem. V jejím závěru navíc šlápl na hlavu gólmana Oliviera Vliegena a od Disciplinární komise vyfasoval stopku na pět zápasů.

V čase se sice Kuchta snažil trest zmírnit, byla to ale marná snaha. Odsedět si musel plný počet. V sobotu večer se vrátí. Konečně.

„Těším se moc, protože chci mančaftu pomoct. Sledovat utkání z tribuny, to pro mě bylo čím dál těžší. S klukama jsem byl každý den, ale na zápasy jsem se jezdil jenom dívat. Byl jsem u nich ještě nervóznější, než kdybych byl na hřišti. Nemohl jsem to totiž nijak ovlivnit,“ přiznal pětadvacetiletý útočník.

V kontextu vývoje sezony je pro Spartu Kuchtův comeback skvělou novinou. Produktivního útočníka totiž zoufale potřebuje. Tým trenéra Briana Priskeho bral z posledních dvou mačů s Bohemians a Jabloncem pouze po bodu a v tabulce začal na konkurenci nabírat ztrátu.

„Teď ty výsledky nebyly vůbec dobré. Hodně mě trápilo, že jsem klukům nemohl pomoct. Mám radost, že jsem konečně k dispozici,“ ulevil si Kuchta.

Jeho práci na hrotu v mezidobí zastal Tomáš Čvančara, jenž má dosud na kontě tři góly a dvě asistence, sám ale na všechno nestačil. Sparta má v úvodu ročníku se střílením branek problémy, v šesti ligových představeních jich zvládla pouze deset. A to je nedostatečná vizitka.

„V předfinální fázi musíme hrát jednoduše a nepanikařit. Máme s tím zatím velké problémy. Na tréninku se na to při tom zaměřujeme, vychází nám to, ale nedaří se nám to zatím přenést do zápasů. Musíme to vepředu zjednodušit,“ prohodil Kuchta.

Zda se to Pražanům povede, odhalí už souboj se Zlínem. Bude zajímavé sledovat, jak Priske s navrátilcem do akce naloží. Vyloženě se nabízí sázka na dva útočníky, tedy Kuchtu s Čvančarou…

„Chceme, aby všichni naši nejlepší hráči byli k dispozici. Samozřejmě nebylo v plánu, že by měl Kuchta své angažmá ve Spartě začít trestem na pět utkání. Trénuje velice dobře, snaží se být trpělivý. Pro nás je dobře, že můžeme využít dalšího dobrého hráče,“ zdůraznil asistent trenéra Thomas Nörgaard.

Kuchta má každopádně o čem přesvědčovat. Ve třech dosud odehraných duelech ještě nedal gól, prázdno má i v kolonce asistencí.

Změní to hned v sobotu?