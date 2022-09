Zpráskaní psi z Jablonce. Zkrat Malinského, Jovovič zahodil pásku

V minulé sezoně bojovali dlouho o záchranu, nyní to mají fotbalisté Jablonce rozjeté podobně. V 6. kole podlehli v Teplicích 2:3, jako jediný tým ve FORTUNA:LIZE nevyhráli. Frustrace je nejlépe znát v této statistice: mají víc červených karet (5) než bodů (4). Dvě zbytečná vyloučení přidali i nyní na Stínadlech. „Nakonec odjíždíme jak zpráskaní psi,“ řekl trenér David Horejš.

Tenhle zápas mohl pro Jablonec znamenat bod obratu. Na první gól domácích dokázal zareagovat dvěma trefami ještě před poločasem. Ale v druhé půli se Teplice opět chytily a vzali si vedení zpět.

S tím se v jabloneckých řadách vyrovnávali těžko. A z chování hráčů to bylo znát. Střídající útočník Tomáš Malinský na začátku závěrečné čtvrthodiny při dobíhání míče ostře atakoval nohama gólmana Filipa Muchu. Ožily vzpomínky na zákrok sparťana Jana Kuchty z 1. kola. Výsledek byl stejný – po šesti minutách putoval Malinský z hřiště.

V nervózním závěru přišli hosté také o kapitána Vladimira Jovoviče, který po druhé žluté kartě vztekle odhodil pásku pod nohy sudího Klímy.

Horejš jen těžko mohl věřit tomu, co se děje: „Přitom vždycky svoje mužstvo nabádám, aby hrálo čistě a koncentrovaně, protože takový je trend. Hráči by měli emoce udržet, dnešní červené karty byly úplné nesmysly. Jde to ale i za námi trenéry."

Ani u domácího trenéra Jiřího Jarošíka nepropukla přehnaná euforie. „Moje pocity po obratu jsou takové, že už se člověk po vítězství ani neraduje, možná to dojde až později. Je na nás všechny velký tlak, jsou to obrovské nervy,“ přiznal se.