Priske: Mluvit o titulu není na místě. Chybí nám kreativní hráči

Třetí remíza v řadě. Navíc doma před vlastními fanoušky. Sparta se dostává do problémů. V 7. kole FORTUNA:LIGY jen plichtila se Zlínem 0:0 a naštvaná Letná dala svoji nespokojenost najevo. Přesto trenér Brian Priske neskládá zbraně. „Vím, že Sparta si delší čas prochází těžším obdobím a lidé jsou naštvaní, já ale minulost nezměním. Jsem tu od toho, abych změnil budoucnost. Je to však proces, který nějakou chvíli ještě potrvá,“ uvedl dánský kouč.

Trenére, v kontextu vašeho výkonu, výsledku a celkové negativní atmosféry, jak moc velký problém podle vás Sparta momentálně má?

„Nesnažím se tyto věci vidět jako problémy, spíš to vnímám jako velké výzvy. Je zjevné, že se trápíme v šancích. Vesměs všichni soupeři proti nám zaparkují autobus a pro nás je složité, se proti takové hře prosazovat. Opticky možná dominujeme, ale nedokážeme si z toho vytvořit gólové příležitosti a skórovat.“

Fanoušci po utkání pískali i v momentě, kdy jste s týmem vytvořil tradiční kolečko. Myslíte si že už jste je ztratil?

„Podívejte, fanoušci jsou pro nás obrovsky důležití. Všichni cítíme jejich velkou podporu a mají náš respekt. Vnímáme jejich lásku ke klubu. Ale abych se přiznal, pro mě jako trenéra je důležité, abych se dál soustředil hlavně na fotbal. Musím týmu pomoct, dostat ho na jiný level. Aby si hráči vytvářeli šance a dávali z nich branky. Nechci se soustředit na negativa a špatnou atmosféru. Jsem tu od toho, abych pojmenovával problémy a řešil je. V kabině jsou hráči, kteří chtějí bojovat za tento klub, nikdo se nevzdává. Jsme i nadále odhodlaní.“

Stejně jako v Jablonci jste do středu nasadil jen dva záložníky a chyběl ryze kreativní hráč. Co jste tím zamýšlel a jak jste s takovým tahem spokojený?

„Jsem z první půle nespokojený. Především s tím, jak jsme hráli v ofenzivě. Bylo to strašně pomalé, nevytvářeli jsme si šance, nehráli jsme v dobrém tempu… Ale zpět k vaší otázce - nasadil jsem dva útočníky, protože jsme tušili, že budeme hrát proti hlubokému bloku. Tak proti nám všichni hrají. Mají všech deset hráčů pod balonem a my musíme dobývat. Mysleli jsme si, že když nasadíme dva útočníky a budeme je dostatečně podporovat, že tím blok překonáme a dostaneme se do šancí. Ale moc se nám to nedařilo. Zlepšení přišlo až ve druhém poločase.

Zlínský trenér Jan Jelínek řekl, že je snadné se na Spartu nachystat, protože je z tohoto důvodu poměrně čitelná. Co vy na to?

„Nejsem ten typ, který by všechno změnil, aby zkusil, zda se něco změní. Spíš dávám na systematickou práci. Věřím, že se dokážeme zlepšit. Ostatně to je náš cíl - neustále se zlepšovat. Jsme přeci Sparta a ta nemůže v deseti bránit vlastní branku a čekat na brejky. Od nás se očekává, že budeme dominovat, mít převahu a útočit. Je to ale složitější. Nicméně na to musíme najít recept, posunout naši hru na vyšší úroveň.“

Nechybí vám trochu víc odvážnějších kreativních hráčů jako je třeba Kryštof Daněk?

„Ano, souhlasím. Tahle typologie hráčů nám nyní schází. Na marodce jsou Pešek či Haraslín. Ale i třeba Ladislav Krejčí mladší. Do toho z kádru odešli Hložek, Dočkal či Hancko. Tým opustila řada hráčů s individuální kvalitou, ale fanouškům mohu vzkázat, že na těchto věcech pracujeme. Hráči dřou. Vidíme na nich, že se v určitých věcech zlepšují, ať jsou to naběhané kilometry či rychlost ve sprintu. Jsou to ale věci, které ještě potřebují čas, aby se projevily i na výsledcích. Vím, že Sparta si delší čas prochází těžším obdobím a lidé jsou naštvaní, já ale minulost nezměním. Jsem tu od toho, abych změnil budoucnost. Je to však proces, který nějakou chvíli ještě potrvá.“

Mluvíte o absenci kreativních hráčů, takže byste tým rád ještě posílil?

„Už jsem o tom několikrát mluvil. Nemám rád, když se tyto věci řeší veřejně. Denně se o tom v klubu bavíme, o tom, co nám schází. A do té doby, než skončí přestupové okno, se budu jen opakovat. Jak jsem spokojený s tím, jak vypadá kádr, můžu říct poté, až se trh uzavře.“

A jste přesvědčený, že má Sparta dostatečně silný tým na to, aby naplnila sezonní cíle?

„V tuto chvíli není pochyb o tom, že se trápíme. Nevyhráváme… Musíme na to nahlížet tímto způsobem. Nicméně se nekoukám na dalších 30 kol, ale na nejbližší zápas, který bude v Teplicích. To je moje práce. Fanoušci i média mohou řešit perspektivu a sezonní cíle, ale mým úkolem je, abychom do týmu dostali takovou kvalitu a energii, abychom o dlouhodobých cílech mohli vůbec uvažovat. Mluvit nyní o titulu není na místě, protože my ztrácíme a konkurentům Slavii a Plzni se naopak daří. Nicméně opakuji, že chci zlepšovat kádr, posouvat ho na vyšší herní level a všichni lidé v klubu dělají vše proto, aby nám pomohli a byli jsme úspěšní.“