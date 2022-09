SESTŘIH: Slovácko - Slavia 1:1. Šok po čtrnácti vteřinách, Provod trefil remízu

Žlutá karta pro trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského i jeho kolegu Martina Svědíka. Napomínání pro domácího manažera Veliče Sumulikoskiho. V Uherském Hradišti na konci duelu stříkalo napětí. Slávisté se totiž nechtěli smířit s plichtou v zápase, který byl tuze poutavý.

„Byl to skvělý fotbal. Je paradoxní, že padly jen dva góly. To bylo jediné, co zápasu chybělo,“ řekl Trpišovský. „Hráli jsme s evropským mužstvem. Mělo to tempo,“ přikývl jeho kolega Martin Svědík.

Utkání mělo ostatně ostrý start. Doslova. Eduardo Santos, v dalším průběhu nepřehlédnutelné monstrum ve středu obrany Slavie (pro chyby i nesporné umění, která brzdí jeho kaskadérská povaha), podivně odhlavičkoval míč k Milanu Petrželovi, který obloučkem poslal vpřed Merchase Doskiho. A posila z druhé rakouské ligy prostřelila Aleše Mandouse. Pomohla mu lehká teč i maličko podivný zákrok slávistické jedničky.

„Dostaneme gól asi v sedmé vteřině a pak to honíme,“ rozčiloval se záložník Lukáš Provod.

Branka padla ve čtrnácté vteřině střetnutí a zařadila se mezi šest nejrychlejších gólů české ligy. Pořadí od roku 1994 vévodí Vratislav Lokvenc, jenž v dresu Hradce Králové skóroval proti Liberci za 10,5 vteřiny od hvizdu rozhodčího.

„Přitom jsme se na to připravovali,“ divil se Trpišovský. „Vstup nám vyšel super z hlediska sebevědomí. Nastartovali jsme ho, ale Slavia má obrovskou kvalitu,“ reagoval Svědík.

Favorit se zvedal postupně, ve druhé části první půle však nasadil evropské tempo, což bylo znát. Slavia přimáčkla domácí k jejich vápnu, obehrávala obranu, tlačila se do střel. Dvakrát pálil zpoza vápna kapitán Tomáš Holeš, pokaždé zasáhl velmi dobrý Filip Nguyen. Prosadil se až těsně před půlí hlavičkující Stanislav Tecl, střelec posledních kol. Branka však nakonec kvůli ofsajdu neplatila.

Druhý poločas kopíroval ten první. Slavia tlačila, Slovácko vysílalo otrávené šípy. Rozhodnout mohlo především ze dvou možností. Michal Trávník byl úplně sám před Mandousem po luxusní přihrávce Milana Petržely, ale slávistický gólman zasáhl skvěle rukou. O chvíli později šel sám na bránu Ondřej Mihálik, jenž obral bohorovného Santose, netrefil však.

„Když nedáme takové tutovky, nemůžeme myslet na vítězství,“ utrousil Svědík.

Pro Slavii bylo zásadní střídání. Ondřej Lingr měl po příchodu na hřiště hned dvě možnosti, hlavou ani z voleje ale nemířil přesně. Jenže nakonec zařídil pro svůj tým penaltu, když ho při zpracování zahákl nohama jinak skvěle hrající kapitán domácích Michal Kadlec. Faul však „začal“ podle všeho už před vápnem.

„Ondra podal skvělý výkon. Přinesl nám dravost a nebezpečnost v pokutovém území. Ondra je pro nás strašně důležitý hráč, jeden z nejdůležitějších. Nezáleží na tom, jestli začíná v základu, nebo jde ze střídačky,“ chválil Trpišovský.

To Svědík Kadlece sepsul: „Měli jsme špatné postavení. Byl to nesmyslný faul. Musí myslet na to, že je v šestnáctce nebo před ní.“ Lukáš Provod v 74. minutě se štěstím srovnal. „Nekopl jsem ji úplně dobře,“ uznal reprezentant.

Přesto vyrovnal a dotvořil podobu skóre, s níž už nikdo nepohnul.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 1. Doski Hosté: 74. Provod Sestavy Domácí: Nguyen – Reinberk (90+3. Šimko), M. Kadlec (C), Hofmann, Tomič (78. Siňavskij) – Daníček, Trávník (61. Kohút) – Doski, Havlík, Petržela (61. Holzer) – Mihálik (79. Vecheta). Hosté: Mandous – Schranz (46. Usor), Kačaraba, Santos (59. Lingr), D. Jurásek – Holeš (C), P. Ševčík – Masopust (84. Tiéhi), Provod, Olayinka – Tecl (84. Ewerton). Náhradníci Domácí: Holzer, Šimko, Ljovin, Brandner, Kohút, Vecheta, Kozák, Kalabiška, Fryšták, Siňavskij Hosté: Ousou, Tiéhi, Usor, Douděra, Hromada, Ewerton, Traoré, Lingr, Jurásek, Kolář Karty Domácí: M. Kadlec Hosté: Usor Rozhodčí M. Zelinka – I. Nádvorník, P. Caletka (T. Batík) | VAR: P. Franěk | AVAR: M. Leška Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 6352 diváků

Klíčové momenty utkání:

Slovácko - Slavia: Daníček nevrátil domácím vedení Video se připravuje ...

Slovácko - Slavia: Kadlec poslal k zemi unikajícího Tecla, faul nepotrestán Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slovácko - Slavia: Nguyen si sáhl, Provodovu penaltu ale nezastavil, 1:1 Video se připravuje ...

Slovácko - Slavia: Kadlec stáhl Lingra, penalta! Nedošlo ale k faulu před vápnem?! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slovácko - Slavia: Lingr se položil do Ševčíkova centru Video se připravuje ...

Slovácko - Slavia: Mihálik obral Santose, jenže svůj nájezd zazdil! Video se připravuje ...

Slovácko - Slavia: Tomič zahrál rukou, penalta se ale nepískala! Video se připravuje ...

Slovácko - Slavia: Santos vyrobil další chybu a Mandous zázračně vychytal Trávníka Video se připravuje ...

Slovácko - Slavia: Teclův gól neplatil, hlavičkoval z ofsajdu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slovácko - Slavia: Tlak Pražanů sílí, Nguyen zneškodnil i skákavou střelu Holeše Video se připravuje ...

Slovácko - Slavia: Tomičovu hlavičku na zadní vyřešil Mandous Video se připravuje ...

Slovácko - Slavia: Olayinkovu hlavičku vykopl Kadlec z brankové čáry Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slovácko - Slavia: Holešovu petardu reflexivně vyrazil Nguyen Video se připravuje ...