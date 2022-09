Vrba: Jméno Hora tady padlo, ale moc o tom nevím. Co posily z Plzně?

Za normálních okolností by Baník remízu z nepříjemné půdy Hradce Králové asi bral. Proti Koubkově mančaftu to bolí, body nerozdává, o čemž ví třeba Slavia. Jenže Ostravští začali sezonu katastrofálním způsobem, takže bezgólová plichta je málo. Zvlášť když hosté hráli po Novotného vyloučení čtyřicet minut přesilovku. „Vadí mi spousta nedohraných akcí,“ komentoval další ztrátu trenér Pavel Vrba. Na zkvalitnění kádru má slezský klub čtyři dny, i o tom mluvil jeho kouč.

Jak hodnotíte remízu 0:0 s Hradcem Králové?

„Ztratili jsme dva body. Je hezké, že jsme neprohráli a udrželi určitou kvalitu ve venkovních zápasech. Ale pokud body nebudeme potvrzovat doma, bude to špatně. Měli jsme na to, abychom tady vyhráli, takže bod je asi málo.“

Pozitivem je čisté konto, byť v závěru jste přežili gólovku domácích...

„Máte pravdu, že soupeř se dostal ze standardky do gólové příležitosti, takže to mohlo dopadnout ještě hůř. Zatrnulo mi, protože jsme věděli, že soupeř má velice dobré standardní situace. Jsou v tom strašně silní, byla to jediná jejich šance za celý zápas. Ale spíš mi vadí spousta zajímavě rozjetých akcí, které jsme bohužel nedohráli. Těžko budeme vyhrávat, pokud nezlepšíme mezihru před finální fází. Pokud ano, můžeme uspět. Pokud ne, bude to hodně těžké.“

Mrzí nevstřelení gólu i vzhledem ke čtyřicet minut dlouhé přesilovce?

„Samozřejmě. Mrzí mě, že jsme nevyhráli. To je realita.“

Poprvé jste do základní sestavy poslal Roberta Miškoviče, jak se vám líbil?

„Je to první zápas, uvidíme, jak to půjde dál.“

Nebyli jste nebezpeční ze standardek, přitom jste měli výškovou i personální převahu. Nepředstavoval jste si, že místo rozehrávání nakrátko budou do vápna létat kvalitní centry?

„Pane Kvasnica, vy nevíte, co jsme nacvičovali a proč tam ti hráči jsou. Že jsme to nevyužili, to je jiná věc.“

Neuvažoval jste po Novotného vyloučení, že sáhnete víc do sestavy a pošlete do hry víc útočných hráčů?

„Hlavně si myslím, že i proti jedenácti hráčům Hradce jsme nehráli špatně. Zápas měl tempo, vytvářeli jsme si příležitosti. Věřil jsem tomu, že zvolená sestava byla správná a že i s ní dáme gól.“

Co tedy chtělo, abyste přesilovku lépe zvládli?

„Zrychlit a zjednodušit hru a jít do větší kvality.“

Baník se propadl na čtrnácté místo, příště hrajete s posledními Pardubicemi. Klíčový duel?

„Pro mě je každý duel klíčový, stejně jako teď budeme chtít vyhrát. Dlužíme fanouškům hodně, nedokážu si představit, že bychom měli ztratit nějaké body. Stát se to může, ale co se může dít potom, to nevím. Vy to možná víte, já ne. Bude to strašně důležitý zápas, zkazili jsme toho spoustu, takže máme co napravovat.“

Co je s Danielem Tetourem, který nebyl v nominaci?

„Je nemocný.“

Zbývají čtyři dny do konce přestupního období. Dá se očekávat nějaký příchod a odchod?

„Nevím, jestli odchod, o tom jsme se momentálně nebavili. Na příchodech některých hráčů pracujeme. Uvidíme, jestli to dokážeme dotáhnout.“

Třeba Jakuba Horu? Chtěl byste ho?

„Je to vaše informace. Moc o tom nevím. Jméno tady padlo, ale že by probíhalo nějaké konkrétní jednání, nevím. Uvidíme, jestli to vyjde, ale co se v některých médiích píše, není úplně přesné.“

A koho bych tedy chtěl? Nebo aspoň jaký post?

„Lewandowského. Vy se mě ptáte, jak kdyby bylo na českém trhu 150 fotbalistů a my si mohli vybírat. Tak to není.“ (smích)

A jak to je?

„Trh je přebraný. Víme, že jsou některé posty, které bychom chtěli posílit. A že jsou hráči, které bychom chtěli. Ale některé kluby třeba postoupily do Champions League a některé hrají výš než my. Mohou hrát proti Bayernu nebo Barceloně, takže možná není ani ochota přestoupit do Baníku, než kdyby základní skupinu třeba nehráli. Je to těžké. Je tady čtyři nebo pět mančaftů, jejichž kádry jsou velice kvalitní, ale momentálně je pro ně Champions League něco, co možná už nezažijí. Přál bych jim samozřejmě, aby to zažívali každý rok. Není to nicméně teď tak horké, jako bylo třeba v období kvalifikace. Pracujeme na tom, bavíme se o některých hráčích. I o Kubovi Horovi. Nebudu tvrdit, že ne, nebudu lhát. Tak jako jsem nelhal, když jsem řekl, že jsem hodil flašku do prostoru bez lidí. Jednání probíhají, máme na to tři dny. Může se stát, že někdo přijde, ale není to tak, že máme někoho podepsaného a zítra bude na tréninku. Tak to není. Proto vám nebudu říkat něco, co se pak neukáže jako pravda a vy budete psát, že Vrba něco řekl na tiskovce. Snažím se k vám chovat fér. Slyšíte to? Říkám vám, jak to doopravdy je, a nevymýšlím si nesmysly.“