Podry: Jak zlínský Jelínek prohlédl celou Spartu. Weber se klaněl Škodovi

Tohle nebylo kolo Sparty. Vlastně poslední tři kola… Nejmovitější klub s nejlepším zázemím už zase – tentokrát ústy nového kouče Briana Priskeho – raději nehovoří o titulu potom, co ho dokonale prohlédl jeho zlínský protějšek Jan Jelínek. A s jakou samozřejmostí o tom Jelínek vykládal… No prostě tak, jak dobře mu to fungovalo na hřišti. Jsou tu další Podryho glosy.