Nový trenér Pardubic? Jedná se o Saňákovi, v záloze jsou zkušená jména

Je to deset dní, co po dlouhé době Pardubice odvolaly trenérské duo Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný. Poslední mužstvo prvoligové tabulky mezitím převzal čtyřicetiletý Pavel Němeček, jenž prohrál ve Zlíně (1:2) i s Olomoucí (0:2). Jde nicméně o dočasnou záležitost.

„Chci mu poděkovat, naší nabídky se vůbec nebál, ale od prvopočátku jsme se bavili o tom, že se jedná o přechodné období,“ sdělil sportovní ředitel Vít Zavřel v rozhovoru pro O2 TV Sport.

„Pavel ještě studuje licenci, odváděl velmi dobrou práci v dorostu, teď je od jara v třetiligovém béčku. Je třeba jít postupnými kroky, jako je to u hráčů. Nepochybuju o tom, že Pavel doroste v brzkých dobách do A-týmu, ale zatím to není na pořadu dne,“ dodal upřímně.

Kdo tedy na jeho místo? V tuto chvíli se jedná o Jiřím Saňákovi, kterého Pardubice vábily už před pár měsíci. K dohodě zatím nedošlo, protože odborníka z Dlouhé Třebové váže na Andrově stadionu platný kontrakt. Saňák je asistentem Václava Jílka, s nímž působil už ve druhé polovině jeho prvního angažmá v Sigmě a pak i ve Spartě.

„Rád bych řekl něco konkrétního, ale je to ve fázi jednání. Věřím, že v příštích dvou týdnech se to pohne. Intenzivně na tom pracujeme. S jedním trenérem jsme v jednání, máme i pořadí dalších trenérů. Blíže to specifikovat nemohu,“ omlouval se Zavřel v televizi.

Klíčové slovo bude mít sportovní manažer Hanáků Ladislav Minář, který Saňáka před třemi roky po jeho konci v Íránu přivedl zpět do Olomouce, aby měl hlavní kouč kvalitnější oponenturu. Povedlo se.

Nyní se moravský celek zvedá, tudíž Minář není nakloněn změnám v realizačním týmu, nicméně v minulosti vyšel vstříc atraktivnější nabídce nejen Jílkovi, ale třeba i Josefu Muchovi.

„Zájem Pardubic o asistenta Jiřího Saňáka můžeme potvrdit, ale to je v tuto chvíli vše,“ potvrdil redakční informace Minář.

Mezi další záložní varianty „Tesly“ po Saňákovi má podle redakčních informací patřit Karel Krejčí (nedávno skončil u mládeže Táborska), Václav Kotal (Žižkov), Dušan Uhrin mladší (nedávno skončil v kyperské Karmiotisse) či Radek Kronďák (Chrudim).

„Hledáme trenéra, který si bude uvědomovat, že přichází do Pardubic, to znamená do skromnějšího prostředí. I s novým stadionem tady nebudeme mít podmínky, jako jsou ve Spartě, Slavii nebo Plzni. Hledáme týmového hráče, který bude komunikativní vůči vedení a hlavně vůči hráčům. Rádi bychom, aby se zajímal o naši mládež a byl v pravidelném kontaktu s šéftrenérem mládeže. Chtěli bychom, aby byl i jazykově vybavený a posunul nás nějakým směrem,“ upřesnil Zavřel filtr požadavků, které Saňák splňuje navzdory tomu, že sám ještě profesionální mančaft nikdy nevedl.

Sympatickým gestem je nabídka Pardubic bývalým trenérům, aby pokračovali ve východočeském klubu u mládeže. Novotný už má na starosti čtyřikrát týdně ranní tréninky dorostenců, Krejčího by chtěl management u nejstarší kategorie U19, která v minulém ročníku bavila a skončila třetí.